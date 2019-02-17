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شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تعرف إن الكحة اللى عندك سببها الحساسية مش نزلة برد؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعال أو الكحة من المشاكل الصحية الشائعة المزعجة نربطها دائما بنزلات البرد والأنفلونزا رغم أنها قد تكون بسبب مشاكل أخرى، منها الحساسية، بحسب ما ذكر موقع women health.
قالت مونيكا لي، طبيبة الأنف والأذن والحنجرة، إن السعال هو طريقة جسمك في محاولة لطرد المخاط أو الأتربة أو حبوب اللقاح أو أى شىء في المجرى الهوائي، حتى نستطيع التنفس جيدا.
والحساسية تسبب السعال الجاف (وهو رد فعل مباشر على شيء عالق في المسالك الهوائية).
وبحسب الكلية الأمريكية للحساسية والمناعة والربو، فهناك أعراض أخرى تكشف لك أن السعال بسبب الحساسية، ومن هذه الأعراض سيلان الأنف، الدموع فى العينين، حكة في الحلق، والعطس، الصداع والصفير.
التوقيت أيضا يحدد سبب السعال، إذا كنت تعاني من حساسية من حبوب اللقاح أو القطط ستلاحظ على الأرجح الأعراض (بما فيها السعال) على الفور، أو خلال ساعة من التعرض للهواء.
وأفضل طرق لعلاج السعال الناتج من الحساسية هو مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف الستيرويدية.
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