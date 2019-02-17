وفاة اللبنانية آلاء دلول بعد صراع طويل مع المرض الخبيث

ارتقت السبت الطفلة اللبنانية آلاء دلول، إلى الرفيق الأعلى بعد صراع مع المرض الخبيث الذي انتصرت عليه 3 مرات وسطّرت رغم صغر سنها بطولة في المقاومة.

ونشر الممثل السوري تيم حسن تغريدة وصف فيها الطفلة الراحلة بـ"المناضلة"، وقال: "وداعا أيتها المناضلة آلاء دلول".

وأضاف في التغريدة أنه وبعد صراع مرير مع المرض الخبيث الذي نازلها 3 مرات في كل مرة كانت تنتصر عليه بابتسامتها الساحرة وبحبها للحياة، إلا أنه كان أقوى من جسدها الفتي هذه المرة فتغلب عليها.

واشتهرت آلاء بمحاربة السرطان من دون خوف حيث تحدثت في العديد من المقابلات عن صراعها بالكثير من الجرأة والأمل.

والفتاة الملاك الراحلة ناشطة عبر صفحة خاصة على "فيسبوك" عبر فيديوهات ومنشورات كان آخرها قبل نحو 10 آيام عن لوحة رسمتها منذ نحو 4 أعوام، وقبلها منذ نحو شهر عبر فيديو تتحدث فيه عن يومياتها.

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