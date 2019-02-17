شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. إزاى تتخلصى من الشعور بالغثيان ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالغثيان والرغبة بالتقيؤ أمراَ طبيعياً خلال الشهور الأولى من الحمل، وذلك بسبب تغير هرمونات الجسم، وتعاني تسع من كل 10 نساء حوامل من الغثيان أو التقيؤ خلال هذه الفترة (عادة في الأشهر الثلاثة الأولى) وبعض النساء يشعرن بالغثيان طوال فترة التسعة أشهر، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح طبية تساعدك على التخلص من الشعور بالغثيان خلال فترة الحمل، بحسب موقع "net doctor".

ما سبب الشعور بالغثيان؟ ما سبب الشعور بالغثيان؟ خلال فترة الحمل، ينتج جسمك مزيجاً من الهرمونات للتأكد من حصول طفلك على ما يحتاجه، وبمجرد أن تبدأ المشيمة في تغذية طفلك، تنخفض مستويات الهرمونات عادة وهو ما يزيد الشعور بالغثيان، وبالرغم من أن سبب غثيان الصباح غير معروف حتى الآن، إلا أن الأبحاث تشير إلى تغييرات هرمونية أثناء الحمل.

ويمكن أن تتراوح الأعراض من الغثيان الخفيف إلى الغثيان الشديد والضعف وفقدان الوزن.

نصائح لتخفيف الشعور بالغثيان

من الصعب أن تمنعى غثيان الصباح تماماً، ولكن هناك النصائح التى تساعد على تخفيف الشعور بالغثيان وتشمل:

1- شرب الزنجبيل

الزنجبيل هو علاج لمنع الغثيان والقيء المعتدل، وإذا لم يعمل بشكل جيد معكِ يمكنك شرب عصير الليمون لتهدئة معدتك.

الكربوهيدرات، مثل الخبز والمكسرات والخبز المحمص الجاف، يساعدك على تخفيف غثيان الحمل، ولإيقاف الغثيان قبل أن يبدأ، احتفظى ببضعة أنواع من البسكويت على طاولة السرير وتناولينها بمجرد أن تستيقظى من النوم ، لأن تناول الطعام في وقت مبكر من اليوم يمكن أن يساعد في الوقاية من غثيان الصباح. 3- قبول الرغبة الشديدة فى تناول الطعام 3- قبول الرغبة الشديدة فى تناول الطعام الآن ليس الوقت المناسب للتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام بشكل غير عادي، لذلك إذا شعرت بالحاجة إلى تناول نوع من الطعام تناوليه على الفور لتهدئة معدتك.

4- شرب السوائل

شرب السوائل مهم جدا خلال فترة الحمل، لذا حاولى شرب 10 أكواب من السوائل يومياً بين الوجبات لتجنب الجفاف وكذلك تساعد على منع الغثيان الصباحى. 5- راقبى الأسباب التى تزيد الغثيان 5- راقبى الأسباب التى تزيد الغثيان هل الروائح أو أطعمة معينة هى التي تسبب الغثيان، يمكنكِ كتابة قائمة ووضعها على الثلاجة لتذكيرك بالأمر.

2- أوقف الغثيان قبل أن يبدأ

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