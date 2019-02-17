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شكرا لقرائتكم خبر عن اكتئاب بعد العملية الجراحية..مرض شائع تعرف على أعراضه وأسبابه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاكتئاب بعد العملية الجراحية أمر شائع الحدوث بسبب المخاوف التى يعيشها المريض، من اليأس والخوف من نجاح العملية أم فشلها علاوة على الإرهاق البدنى بعد العملية، ويجب أن تتفهم عائلة المريض هذا الشعور، وما يمكنهم فعله وكيفية التعامل مع المريض، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب بعد الجراحة واسبابه، بحسب موقع "Medical news today".
الاكتئاب هو مرض نفسي يمكن أن يجعل الحياة صعبة، حيث يمكن أن يسبب التعب والشعور باليأس والقلق والتوتر، كما تشمل أعراض الاكتئاب ما يلي:
-الإعياء والتعب.
-صعوبة اتخاذ القرارات.
- كثرة تناول الطعام أو عدم تناول أى طعام.
-كثرة النوم أو قلته.
-الشعور بفقدان الاهتمام في الأنشطة العادية.
-مشاعر القلق أو التوتر أو التهيج أو العدوان.
-التململ أو الأرق.
-مشاعر اليأس أو اليأس بدون سبب.
-أفكار إيذاء النفس أو الآخرين.
اسباب اكتئاب بعد الجراحة
هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من الاكتئاب بعد الجراحة، حيث قد تكون أعراض الاكتئاب مرتبطة بأشياء مثل:
-رد فعل على التخدير.
- تناول المضادات الحيوية.
-الألم وعدم الراحة أثناء التعافي.
-ردود فعل الجسم تجاه تناول المسكنات.
- الضغوط الجسدية والعقلية والعاطفية الناتجة عن الجراحة.
- مواجهة احتمال الموت.
-يمكن أن يؤدي تشخيص الإصابة بمرض خطير إلى التوتر النفسى والعقلي، وهو ما يؤدى للاكتئاب بعد الجراحة أيضاً.
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