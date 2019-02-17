شكرا لقرائتكم خبر عن حافظى على جسمك.. كيف تتجنبين زيادة الوزن فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فصل الشتاء معروف بزيادة الوزن وذلك بسبب شدة البرودة والكسل الذى يتعرض له الكثيرون وذلك يؤدى للإكثار من تناول الطعام والسوائل الدافئة المليئة بالسكريات والتى تقلل من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية.

وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح للسيدات لتجنب الإصابة بزيادة الوزن فى فصل الشتاء



الطعام

1:ممارسة التمارين الرياضية يوميا، فهى تساعد على حرق الدهون والتخلص من الوزن الزائد وتعطى للجسم نشاط وحيوية ورشاقة.

2:تناول الوجبات الغذائية الخفيفة والامتناع عن تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات .

3:تناول الخضروات والفواكه التى تحتوى على نسبة كبيرة من الالياف فهى تعمل على عدم الشعور بالجوع وبالتالى تساعد على عدم زيادة الوزن.

4:الحد من تناول السكريات فى العصائر والسوائل فهى تساعد على زيادة الوزن.



تناول الطعام

5:الاكثار من شرب المياه فهى تساعد على اذابة الدهون من الجسم.

6: عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة فيعمل ذلك على زيادة الوزن والدهون فى الجسم.

7: من الممكن تقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات أو اكثر بدل من 3 وجبات ولكن بكميات قليلة.

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