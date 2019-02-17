اسباب الماء على الرئة أخطرها مشكلات القلب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء على الرئة أو ما يسمى طبيا بالوذمة الرئوية هى حالة من تراكم غير طبيعى للسوائل فى الرئتين، وهذا التراكم من السوائل يؤدى إلى ضيق فى التنفس، وغالباً ما تحدث الوذمة الرئوية بسبب قصور القلب الاحتقانى، وذلك عندما لا يستطيع القلب ضخ الدم بكفاءة، فبالتالى يمكن للدم أن يعود إلى الأوردة التى تأخذ الدم عبر الرئتين.
ووفقا لما ذكره موقع " medlineplus"، فمع زيادة الضغط فى هذه الأوعية الدموية، يتم دفع السائل إلى الفراغات الهوائية (الحويصلات الهوائية) فى الرئتين، ويقلل هذا السائل حركة الأكسجين العادية من خلال الرئتين، وهذان العاملان يتسببان فى ضيق التنفس، وهنا نقدم اسباب الماء على الرئة المختلفة.
أسباب الماء على الرئة
يرتبط الماء على الرئة بقصور القلب الاحتقانى بسبب:
• نوبة قلبية أو أى مرض فى القلب يضعف أو يصيب عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب).
• تسرب صمامات القلب أو ضيقها (الصمامات التاجية أو الصمام الأورطي).
• ارتفاع ضغط الدم المرتفع المفاجئ.
وهناك أسباب أخرى غير متعلقة بقصور القلب الاحتقانى ومنها:
• بعض الأدوية
• فشل كلوي
• ضيق الشرايين التى تجلب الدم إلى الكليتين
• تلف الرئة الناجم عن الغاز السام أو العدوى الشديدة
• إصابة كبيرة
علامات الماء على الرئة
- ضيق فى التنفس خاصة إذا كان يأتى فجأة
- صعوبة فى التنفس أو الشعور بالاختناق
- صوت أزيز أو صوت يلهث عندما تتنفس
- السعال المصحوب بالدم
- صعوبة فى التنفس جنبا إلى جنب مع التعرق الغزير
- انخفاض كبير فى ضغط الدم ينتج عنه الدوار، الدوخة، الضعف أو التعرق
عندما تواجهك الأعراض المرضية يجب الذهاب للطبيب سريعا للتعامل مع سبب الماء على الرئة والتعامل معه قبل حدوث أى مضاعفات صحية كبيرة.
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