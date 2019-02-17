اسباب الماء على الرئة أخطرها مشكلات القلب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الماء على الرئة أو ما يسمى طبيا بالوذمة الرئوية هى حالة من تراكم غير طبيعى للسوائل فى الرئتين، وهذا التراكم من السوائل يؤدى إلى ضيق فى التنفس، وغالباً ما تحدث الوذمة الرئوية بسبب قصور القلب الاحتقانى، وذلك عندما لا يستطيع القلب ضخ الدم بكفاءة، فبالتالى يمكن للدم أن يعود إلى الأوردة التى تأخذ الدم عبر الرئتين.

ووفقا لما ذكره موقع " medlineplus"، فمع زيادة الضغط فى هذه الأوعية الدموية، يتم دفع السائل إلى الفراغات الهوائية (الحويصلات الهوائية) فى الرئتين، ويقلل هذا السائل حركة الأكسجين العادية من خلال الرئتين، وهذان العاملان يتسببان فى ضيق التنفس، وهنا نقدم اسباب الماء على الرئة المختلفة.