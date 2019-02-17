شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الامساك واسباب الاصابة به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإمساك واحد من الاضطرابات التى تسبب الإزعاج والضيق وهو عبارة عن مغص شديد وتقلصات فى الأمعاء مع عدم القدرة على عملية الإخراج فى هذه الحالة قد يستخدم الكثيرون الأدوية الملينة التى تساعد على علاجه ولكن قد يكون لها آثار جانبية وتسبب الإسهال، لذلك ذكر موقع health24 بدائل طبيعية ونصائح لعلاج الإمساك ومنها:

علاج الامساك



امساك

1:الاكثار من تناول الالياف فى النظام الغذائى وذلك عن طريق الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة، فيساعد ذلك على علاج الإمساك والاضطراب.

2:تناول المزيد من الاطعمة التى لها تأثير ملين مثل الخوخ، وبذور الكتان.

3: الإكثار من شرب المياه للحد من جفاف المعدة وعلاج الإمساك بصورة طبيعية.

4:من الممكن ممارسة التمارين الرياضية، حيث إنها تعمل على تليين المعدة وعلاج التقلصات والإمساك.

5:أثبتت بعض الدراسات أن القهوة تساعد على علاج الإمساك حيث إنها تعمل على تنشيط عضلات الأمعاء



اسباب الامساك

6:الإكثار من شرب السوائل الطبيعية مثل العصائر والمشروبات الدافئة ومنها الينسون والبابونج والحلبة.

7:الوجبات السريعة التى تزيد من خطر الاضطرابات الهضمية والتعرض للإمساك والإسهال، لذلك لا بد من تجنبها.

أسباب الإمساك ومنها

1:الإصابة بسرطان القولون قد يزيد من خطر الإصابة بالإمساك.

2:الإكثار من تناول منتجات الألبان.

3:عدم تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الألياف.

4:ومشاكل واضطرابات فى الجهاز الهضمى.

5:الضغط النفسى والعصبى قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمى ويسبب الاضطرابات والقرح والإمساك.

6:وجود مشاكل فى الغدة الدرقية