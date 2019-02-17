شكرا لقرائتكم خبر عن 6 فوائد صحية للتمر.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: يعتبر التمر من الأطعمة المفيدة جداً لصحة الإنسان نظراً لاحتوائه على الفيتامينات والسعرات الحرارية والمعادن والألياف الصحية، لذا إليكم الفوائد الصحية لتناول التمر كوسيلة رائعة لاستبدال السكريات المصنعة والضارة على الصحة، وفقاً لموقع “foodprevent”. 1- يعزز من انتشار البكتيريا الجيدة التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. 2- يحتوي التمر على السكريات الطبيعية كالجلوكوز والفركتوز والسكروز المعزين لطلقة الجسم، بجانب احتوائه على مكونات صحية أخرى كالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة والفيتامينات المعززة للطاقة أيضاً. 3- تحسن صحة الجهاز الهضمي، من خلال منع الإمساك وتعزيز حركات الأمعاء المنتظمة. 4- يحتوي التمر على فيتامين ب6 المحسن لأداء الدماغ عن طريق مساعدة الجسم على إنتاج‏ السيروتونين والنورادرينالين المنظمين للحالة المزاجية والمقللين من الإجهاد. 5- يعالج البواسير. 6- تحسين نظام القلب والأوعية الدموية، نظراً لوجود البوتاسيوم المخفض لمعدل الكوليسترول السيئ المسبب لانسدادات في الشرايين والمؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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