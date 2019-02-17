شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أطعمة «سحرية» لا تسبب السمنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

ينصح مختصو التغذية من يتبع حمية لإنقاص الوزن، بعدم الامتناع عن الأكل أو اللجوء إلى أكل كميات قليلة من الطعام، إنما اختيار أنواع معينة من الأطعمة التي تُشعره بالشبع ولا تسهم في زيادة الوزن.

ويُحصي مختصو التغذية -وفقاً لموقع “هيلثي أند بريتي”- 10 أنواع من الأطعمة يصفونها بالسحرية، كونها لا تزيد الوزن، ويمكن للشخص أكل أي كمية منها ليحس بالشبع دون أن يخشى زيادة وزنه، وهذه الأطعمة هي:

– الخضراوات الورقية: كون السعرات الحرارية فيها أقل بكثير من كمية السعرات الحرارية في العديد من الأطعمة، مثلا السعرات الحرارية في غرام واحد من الخضراوات الورقية أقل بكثير من السعرات الموجودة في غرام واحد من اللحوم.

– الفشار: وليس المقصود الفشار الذي يُشترى من الأسواق، إنما الفشار الطبيعي الغني بالألياف.

– التونة: وهي تكاد لا تحتوي على أي سعرات حرارية، ويفضلها عادة الرياضيون المحترفون ورياضيو كمال الأجسام، لأنها غنية بالبروتين الضروري لبناء العضلات.

– الفاصوليا: مفيدة لإنقاص الوزن مثلها مثل بقية البقوليات، إلا أن الفاصوليا تملأ البطن بسرعة وتشعر الإنسان بالشبع.

– الأفوكادو: هي ثمرة دهنية، إلا أن الدهون التي تحتويها هي دهون مختلطة بالماء، لذلك رغم كثرة الدهون فيها إلا أنها غير ضارة بالصحة ولا تؤدي إلى زيادة الوزن.

– خل التفاح: ينصح بإضافته للأطعمة التي تحتوي كميات كبيرة من الكربوهيدرات، لأنه يمنح إحساساً بالشبع لفترة طويلة.

– المكسرات: رغم احتوائها على كميات كبيرة من الدهون إلا أنها تساعد على إنقاص الوزن.

– الحبوب الكاملة: ويمكن إيجادها في الأرز البني والشوفان، ولأنها محملة بالألياف فهي تشعر متناولها بالشبع.

– الفلفل الحار: عادة يدخل في صناعة حبوب إنقاص الوزن، وتساعد الحرارة التي يسببها في حرق الدهون في الجسم خاصة في منطقة الخصر.

– بذور الشيا: من الأغذية التي تحتوي على أعلى عناصر غذائية، حيث تحتوي الحبة الواحدة منه 13 نوعاً من الألياف، لذلك تناول كمية قليلة منها تشعر بالشبع لفترات طويلة.