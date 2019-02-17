أحمد المصري يكشف أبرز 7 أنواع مِن السرطانات تُسبِّبها السّمنة

كشف الدكتور أحمد المصري، أستاذ الجراحة العامة واستشاري جراحة المناظير والسّمنة وعضو الجمعية الأوروبية والمصرية لجراحة السمنة، عن أكثر 7 أنواع من السرطانات التي تسببها السمنة، وأبرز هذه السرطانات سرطان المعدة والبنكرياس والكبد والمرارة ونوع من أنواع سرطان الدماغ ونوع من أنواع سرطان الدم وسرطان المبيض وسرطان الغدة الدرقية.

وقال أحمد المصري، خلال تصريح خاص له إلى "العرب اليوم"، إن الإصابة بالسمنة ترفع من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان مثل القولون والثدي والمريء والكلى والرحم، لتضيف هذه الدراسة الجديدة 8 أنواع أخرى.

ونصح أحمد المصري بأنه يجب اتّباع نمط حياة وغذاء صحي يجنب الجميع الإصابة بالسمنة، وبالتالي الإصابة بالأمراض الصحية المختلفة والسرطان بشكل أساسي، أو التخلص من السمنة من خلال جراحات السمنة المختلفة، مثل التكميم أو تحويل المسار أو غيرها من الجراحات المناسبة.

وأوضح المصري أن أعداد المصابين بالسمنة في مصر بارتفاع مستمر ومتواصل، وهذا يعني أن جميع هؤلاء الأشخاص معرّضون للإصابة بالسرطان، مما يستدعي تدخلا جديا في الأمر للسيطرة على عواقبه.

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