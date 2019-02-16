أميركي يتزوج أربع نساء دون علمهُن لاستغلالهن ماليًا

ألقت السلطات في الولايات المتحدة الأميركية، القبض على رجل متزوج من أربع نساء لا يعرفن بعضهن، بعد أن استغلهن ماليًا وعرفن بالصدفة شأن تعدد زوجاته.

وتزوج مايكل ميدلتون، من ولاية مين، في عام 2013، من أليسا غرانت، من ولاية نيو هامبشير، وبناء على طلبه، أهدته سيارة جديدة وملابس وكمبيوترا وأجهزة مختلفة باهظة الثمن، ولكنها بعد فترة علمت أنه باعها.

وبعد مضي بضعة أسابيع على زواجهما، اعتدى ميدلتون على زوجته بالضرب واعتقلته الشرطة، واختفى بعد الإفراج عنه. وقد بلغ ما حصل عليه من أموال من زوجته حوالي 20 ألف دولار.

وبحثت غرانت عن زوجها من أجل الحصول على وثيقة طلاق، واكتشفت أنها لم تكن الزوجة الوحيدة له، وقررت إبلاغ السلطات القضائية بالأمر، والتي بدأت بدورها تبحث عنه. وبعد ذلك، ظهرت له زوجتان أخريان في ولايتي ألاباما وجورجيا.

وظهرت زوجة رابعة لميدلتون، تقدمت بشكوى ضده، بعد الاطلاع على تفاصيل المقابلة التي أجرتها غرانت مع نيوزويك.

وتبين لاحقًا أن ميدلتون تعرف في عام 2016 على إيشلي كلايمر (25 سنة)، وبعد شهر عقدا قرانهما، وتجولا لمدة ثلاث سنوات في جميع الولايات. وفي عام 2017، أنجبا طفلاً تبنته عائلة في ولاية ميسوري.

كما تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مايكل ميدلتون في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو بتهمة تعدد الزوجات. وتبين أن هناك أوامر قضائية مختلفة لاعتقاله بتهمة العنف العائلي وقيادة السيارة في حالة سُكر ودون رخصة قيادة في ولايات مختلفة.

قد يهمك أيضا:الشرطة الأميركية تعتقل مصفف شعر شوّه وجه امرأة بالليزر

الشرطة البريطانية تُحذِّر ماركل مِن مغبّة إغلاق السيارة بنفسها