شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف جسمك.. "اللبتين" هرمون الشبع المسؤل عن التحكم فى الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالباً ما تؤثر الهرمونات على المرضى الذين يعانون من السمنة والوزن بشكل عام، حيث يمكن أن تسبب الدهون الزائدة فى الجسم مشاكل فى الوزن والقضايا الهرمونية، أحد الهرمونات يرتبط مباشرة بدهون الجسم والسمنة.

اللبتين وفقا لتقرير موقع "hormone" هو هرمون يطلق من الخلايا الدهنية الموجودة فى الأنسجة الدهنية، يرسل إشارات إلى منطقة ما تحت المهاد فى الدماغ، حيث يساعد على تنظيم وتغيير وجبات الطعام والطاقة طويلة الأجل، لذا فإن الهدف الأساسى للبتين هو مساعدة الجسم على الحفاظ على وزنه.

ماذا يفعل اللبتين؟ ترتبط كميات اللبتين مباشرة بكمية جسم الفرد من الدهون بسبب أنه يأتى من الخلايا الدهنية، إذا كان الشخص يضيف دهونا للجسم، فسوف تزداد مستويات اللبتين، وإذا نقصت الدهون فى الجسم، فسوف ينخفض اللبتين أيضًا.ماذا يفعل اللبتين؟

يطلق على اللبتين أحيانًا هرمون الشبع، فهو يساعد على تثبيط الجوع وتنظيم توازن الطاقة، لذلك لا يؤدى الجسم إلى استجابات الجوع عندما لا يحتاج إلى طاقة، ومع ذلك عندما تنخفض مستويات الهرمون، الذى يحدث عندما يفقد الفرد وزنه، يمكن أن تؤدى المستويات المنخفضة إلى زيادة كبيرة فى الشهية، وهذا بدوره يمكن أن يجعل فقدان الوزن أكثر صعوبة.

مشاكل محتملة مع اللبتين

عندما يعمل الجسم بشكل صحيح، ستنتج الخلايا الدهنية الزائدة اللبتين، والذى سينتقل إلى منطقة ما تحت المهاد بالدماغ لخفض الشهية، لكن لسوء الحظ عندما يعانى شخص من السمنة المفرطة، سيكون لديه كمية كبيرة من اللبتين فى الدم، ما قد يسبب نقصا فى الحساسية للهرمون، وهى حالة تعرف باسم مقاومة اللبتين.

ويحدث ذلك لأن الفرد يستمر فى الأكل فتنتج الخلايا الدهنية المزيد من اللبتين للإشارة إلى الشعور بالشبع، ما يؤدى إلى زيادة مستويات اللبتين.