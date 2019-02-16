شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق سحرية للحفاظ على صحة القلب أهمها النوم الجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "NewsMaxHealth"، عن خطوات بسيطة لتعزيز صحة القلب وتقوية الصحة العامة.

وقدم أطباء معهد القلب والأوعية الدموية وبرنامج الطب التكميلى فى مستشفى نيويورك الطرق الرئيسية لرعاية القلب، وتشمل:

فقدان الدهون فى البطن

دهون البطن يمكن أن تضغط على الكلى ، وتسبب تسمم الكبد ، وترفع ضغط الدم.

تعلم كيف تتنفس بعمق

تقنية التنفس العميق تسحب أكسيد النيتريك إلى الرئتين الذى يعمل كموسع قوي لأوعية الدم، وهذا يساعد رئتيك والأوعية الدموية فى العمل بشكل أكثر كفاءة.

تجنب تناول المشروبات السكرية

تجنب المشروبات مثل الصودا، وبدلاً من ذلك شرب الماء الفوار أو الشاي غير المحلى، الذى يخفض كمية السعرات الحرارية بشكل كبير.

ممارسه الرياضه

ما لا يقل عن دورتين من التمارين لمدة 30 دقيقة في الأسبوع ، إلى جانب المشى ، تحافظ على صحة قلبك وضغط الدم.

النوم الجيد

النوم لمدة لا تقل عن سبع ساعات فى الليلة سيجعل قلبك أكثر صحة.

تجنب اللحم الأحمر

بدلاً من اللحم الأحمر، تناول الأسماك عدة مرات في الأسبوع للاستفادة من الدهون الصحية، واختر سمك السلمون ، والسردين ، وغيرها من أسماك المياه الباردة.

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