الامراض التي يستعمل فيها دواء ” نيجازول ” negazole

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يستخدم لعلاج الإلتهابات البكتيرية في مناطق مختلفة من الجسم . تستخدم الأقراص لعلاج النساء المصابات بالإلتهابات المهبلية (إلتهاب المهبل البكتيري) .Negazole ينتمي إلى فئة الأدوية المعروفة باسم المضادات الحيوية . وهو يعمل عن طريق قتل البكتيريا أو منع نموها . ومع ذلك ، لن يعمل Negazole لنزلات البرد والإنفلونزا ، أو غيرها من الفيروسات . Negazole متاح فقط بوصفة من الطبيب .
الأمراض التي يعالجها دواء Negazole
داء المشعرات اللاعرضي
يشار إلى Negazole في علاج أمراض الإناث التي تظهر بدون أعراض عندما ترتبط البكتيريا بإلتهاب في عنق الرحم endocervi ، أو تآكل عنق الرحم . بما أن هناك أدلة على وجود الترايكوموناد ، يمكن أن يُكتَشَف مع الكشف الدقيق للمسحات الخلوية غير الطبيعية ، يجب إجراء مسحات إضافية بعد الاستئصال الطفيلي .
علاج القرائن الذين لا يظهر عليهم الأعراض
يجب التعامل مع الشركاء الجنسيين حتى وإن لا تظهر لديه أعراض المرض ، ويعالج بنفس طريقة القرين المصاب ، من أجل منع عودة المرض ثانيةً . إن قرار ما إذا كان يجب التعامل مع الشريك الذكر حتى وإن لم تظهر لديه أي أعراض ، ولديه نتيجة فحص سلبية ، بتناول هذا الدواء ، يجب أن يكون هناك أدلة على أن المرأة مصابة بالفعل ، كما يمكن أن يكون هناك صعوبة كبيرة في عزل البكتيريا من الناقل الذكور عديم الأعراض ، ولا يمكن الاعتماد على مسحات والفحوصات السلبية في هذا الصدد . في أي حال ، ينبغي التعامل مع القرين بتناول Negazole في حالات الإصابة مرة أخرى .
الإصابة بالأميبا
يُنصح بتناول Negazole في علاج العدوى الأميبية الحادة (amebic dysen-tery) وخراج الكبد الأميبي . في حالة خراج الكبد الأميبي ، لا ينفي علاج النيازول الحاجة إلى تصريف القيح .
الإلتهابات البكتيرية اللاهوائية
ينصح بتناول Negazole في علاج الإلتهابات الخطيرة الناجمة عن البكتيريا اللاهوائية الحساسة . يجب إجراء العمليات الجراحية المشار إليها بالاقتران مع العلاج Negazole . في العدوى الهوائية واللاهوائية المختلطة ، يجب استخدام مضادات الميكروبات المناسبة لعلاج العدوى الهوائية بالإضافة إلى Negazole .
الإلتهاب المعوي
إلتهاب التجويف البريتوني ، الخراج داخل البطن ، وخراج الكبد ، التي تسببها أنواع Bacteroides بما في ذلك مجموعة (B. fragilis B. fragilis ، B. distasonis ، B. ovatus ،B. thetaiotaomicron ، B. vulgatus) ، كلوستريد – ium ، Eubacterium الأنواع ، Peptococcus ، وأنواع Peptostreptococcus .
الإلتهابات الجلدية
الإلتهابات الناتجة عن أنواع البكترويدات بما في ذلك مجموعة B. fragilis ، كلوستريديوم الأنواع ، Peptococcus niger ، Peptostreptococcus الأنواع ، وأنواع Fusobacte-rium .
كيفية استخدام Negazole
خذ هذا الدواء عن طريق الفم حسب توجيهات الطبيب . لمنع اضطراب المعدة ، تناول هذا الدواء مع الطعام أو كوب كامل من الماء أو الحليب . تعتمد الجرعة على حالتك الطبية والاستجابة للعلاج .
تعمل المضادات الحيوية بشكل أفضل عندما يتم الاحتفاظ بكمية الدواء في جسمك على مستوى ثابت . يجب عليك أن تتناول هذا الدواء في فترات متباعدة بشكل متساوِ .
إستمر في تناول هذا الدواء حتى يتم الانتهاء من الجرعة المحددة ، وحتى إذا اختفت الأعراض بعد بضعة أيام . قد يؤدي إيقاف الدواء مبكرًا إلى عودة الإصابة مرة أخرى .
الأعراض الجانبية لدواء Negazole
تغييرات في رسم القلب الخاص بالمريض .
إنخفاض في الرغبة الجنسية .
تغير في لون البول (بول غامق) .
الإمساك .
تشنجات في المعدة .
إسهال .
الإفراط في إنتاج البول .
صداع الرأس .
إلتهاب الوريد الناجم عن تجلط الدم (إلتهاب الوريد الخثاري) .
الغثيان .
ألم في الجزء العلوي من المعدة .
التبول المؤلم والصعب .
إضطرابات الأكل الخطيرة (فقدان الشهية) .
نتوئات صغيرة على سطح اللسان (لسان فروي) .
القيء .
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