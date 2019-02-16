ارشادات استعمال دواء .. ريازول – Riazole

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هو دواء يستخدم لعلاج عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي . يعمل هذا الدواء من خلال التفاعل مع الحمض النووي الذي يتداخل مع تخليق DNA الذي يؤدي بدوره إلى نهاية حياة البكتيريا . يستخدم Riazole أيضا لعلاج عدوى الجهاز البولي التناسلي (يسمى داء المشعرات اللاأعراضي) ، لعلاج الأمراض الجنسية الغير مصحوبة بأعراض ظاهرة ، ولعلاج العدوى الطفيلية من القولون (داء الأميبية) والعدوى الطفيلية من الأمعاء الدقيقة (الجيارديا) ، لعلاج بعض البكتيريا اللاهوائية ، والعدوى التي تشمل العدوى داخل البطن ، إلتهابات الجلد ، عدوى الجهاز التناسلي للمرأة (أمراض النساء) .
تسمم الدم (إنتان الدم البكتيري) ، عدوى الجهاز التنفسي السفلي ، عدوى خطيرة في القلب (إلتهاب الشغاف) ، عدوى الجهاز العصبي المركزي ، وعدوى العظام والمفصل ، لمنع العدوى التي قد تحدث قبل أو أثناء أو بعد حركة الأمعاء (جراحة القولون والمستقيم) ، لعلاج إلتهابات الأسنان الحادة ، على سبيل المثال العدوى المؤلمة للثة (إلتهاب اللثة التقرحي الحاد أو إلتهاب الحويصلة الحاد) والقيح داخل الأسنان ، ولعلاج قرح الساق المصابة اللاهوائي والقروح الناتجة عن الضغط .
كيفية استخدام دواء Riazole
يستخدم ريازول مع أو بعد الطعام . يجب ابتلاع أقراص ريازول بالماء ، ولا ينبغي أن يمضغ .
الجرعة النموذجية من ريازول للبالغين
هي 750 ملليجرام ثلاث مرات يوميًا عن طريق الفم لمدة 5 إلى 10 أيام . تبلغ الجرعة المعتادة للأطفال 35 إلى 50 ملليجرام كل 24 ساعة أو 15.9 إلى 22.7 ملليجرام كل 24 ساعة عن طريق الفم لمدة 10 أيام مقسمة إلى ثلاث جرعات .
الجرعة القصوى للمرضى البالغين في ريازول
هي 2000 ملليجرام في اليوم . يستخدم هذا الدواء بصفة عامة لمدة 7 أيام لعلاج داء المشعرات و 5-10 أيام لداء الأميبا ، 7-10 أيام للعدوى البكتيرية اللاهوائية ، 5-7 أيام للإلتهاب المهبلي الجرثومي ، 3-10 أيام لداء الجيارديا ، 3 أيام للقرح الحادة وإلتهاب اللثة ، 7 أيام لتقرحات الساق وقروح الضغط ، و7-14 يومًا للقضاء على بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري .
يجب استخدام هذا الدواء على أساس الشكوى المرضية
قد تكون في إلتهابات العظام والمفاصل والشغاف والجهاز التنفسي السفلي الذي يتطلب علاج طويل . يجب استخدام ريازول حسب توجيهات الطبيب حتى لو كنت تشعر بتحسن ، أو حتى إذا كنت تعتقد أنه لا داعي لاستخدام الدواء .
ناقش مع طبيبك إذا لم تتحسن حالتك أو تتفاقم
ناقش مع طبيبك إذا كان الألم في المعدة ، أو انخفاض الوزن بشكل غير طبيعي ، أو الغثيان ، أو القيء ، أو الحمى ، أو الشعور بعدم الراحة ، أو الإرهاق ، أو اصفرار الجلد ، أو لون البول الداكن ، أو تغيير لون البراز أو الحكة . إذا كان لديك مشاكل مع الكبد ، بالنسبة للمرضى الذين يعانون من تلف شديد في الكبد (Child-Pugh C) ، يجب تقليل جرعة Riazole بنسبة 50 ٪ .
قد يصف طبيبك جرعة انطلاق أقل من هذا الدواء لفهم التأثير على الجسم
يرجى اتباع توصيات الطبيب الخاص بك . قد تكون نسبة حدوث الآثار الجانبية للمرضى كبار السن أعلى من الطبيعي . ونتيجةً لذلك ، قد يُنصح بجرعة أقل للمرضى الأكبر سناً .
كيف يتم تناول دواء ريازول
تعتمد الجرعة وعدد مرات استخدام ريازول على العوامل التالية :
عمر المريض .
وزن المريض .
صحة المريض .
صحة كليتي المريض .
رد فعل الجسم للدواء .
الآثار الجانبية لدواء Riazole
الآثار الجانبية التالية قد تحدث عادةً عند استخدام أقراص Riazole Tablet . إذا تفاقمت أي من هذه الآثار الجانبية أو دامت لفترة طويلة ، يجب عليك استشارة الطبيب :
تغييرات في رسم القلب الخاص بالمريض .
إنخفاض في الرغبة الجنسية .
تغير في لون البول (بول غامق) .
الإمساك .
تشنجات في المعدة .
الإسهال .
الإفراط في إنتاج البول .
صداع الرأس .
إلتهاب الوريد الناجم عن تجلط الدم (إلتهاب الوريد الخثاري) .
الغثيان .
ألم في الجزء العلوي من المعدة .
التبول المؤلم والصعب .
إضطرابات الأكل الخطيرة (فقدان الشهية) .
نتوئات صغيرة على سطح اللسان (لسان فروي) .
القيء .
الاثار الجانبية
في حالات نادرة ، قد يتسبب استخدام Riazole Tablet في حدوث الآثار الجانبية التالية
الشعور بضغط على الحوض .
مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي فيneutrophils خلايا الدم متعادلة الشُحنة .
مستويات منخفضة بشكل غير طبيعي في خلايا الدم الحمراء .
إنخفض عدد خلايا الدم البيضاء .
الدوخة .
جفاف الفم .
جفاف المهبل أو الفرج .
الإغماء .
هبات ساخنة .
قشعريرة .
عدم القدرة على السيطرة على البول (سلس البول) .
إلتهاب اللسان .
الأرق .
التهيج .
فقدان حركات الجسم .
إحتقان بالأنف .
ألم في المفاصل .
ألم في العضلات .
الجماع الجنسي المؤلم أو الصعب (عسر الجماع) .
الطفح الجلدي الناجم عن الأمراض والحساسية والإلتهابات (الطفح الحمامي) .
حكة شديدة .
إضطراب في الكلام .
توَرُّم في الطبقة السفلى من الجلد .
طعم معدني بالفم غير مرغوب فيه .
دوار حركي .
ضعف عام .
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