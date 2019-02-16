«الخضيري»: الماء الدافئ لعلاج ضغط الدم.. «خرابيط جهلة»

نفى الباحث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، صحة ما جاء على مقطع فيديو يقول بإمكانية خفض ضغط الدم خلال خمس دقائق، بإدخال الأرجل في ماء دافئ، وحذر مما وصفه بـ”خرابيط الجهلة”، التي قد تودي بحياة شخص.

وقال الخضيري، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن الماء الدافئ يخفض ضغط الدم مؤقتاً؛ لأنه يوسع الشرايين، لكن بعد الخروج منه بـ 10 أو 20 دقيقة، يعود الضغط إلى الارتفاع مجدداً.