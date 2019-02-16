القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر البرلمان القبرصي، الجمعة، تشريع زراعة القنب الهندي واستخدامه لأغراض طبية، لتحذو هذه الجزيرة حذو دول أخرى كثيرة في الاتحاد الأوروبي، ويسمح القانون باستيراد بذور القنب وشتوله بهدف زراعتها لأغراض علاجية.
وينظم القانون إصدار تراخيص لزراعة القنب للاستخدامات الطبية، ستمنح في البداية لـ3 شركات لمدة 15 عاما، لتجنب أن يصل القنب إلى السوق السوداء، ويبقى أن ينشر القانون في الصحيفة الرسمية.
وسيسمح باستخدام القنب الهندي بموجب وصفات طبية خصوصا لأشخاص يعانون من أوجاع مزمنة بسبب السرطان أو مرض الإيدز أو التهاب المفاصل.
وتفيد إحصاءات رسمية بأن قيمة الإنتاج السنوي للقنب الهندي قد تصل إلى 180 مليون يورو وستستفيد منها قبرص.
وقال حزب الخضر في قبرص، في بيان: "نأمل في أن تطلق العملية فورا لمئات المرضى الذين يبحثون عن بديل وسبيل غير كيميائي للتعامل مع مشاكلهم الصحية".
وشرعت نحو 30 دولة في العالم من بينها 20 من أعضاء الاتحاد الأوروبي، استخدام القنب لأغراض علاجية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت اليونان أول التراخيص لزراعة القنب للاستخدامات الطبية.
كانت هذه تفاصيل خبر قبرص تشرع القنب لمرضى السرطان والإيدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.