شكرا لقرائتكم خبر عن جربت مؤخرا فحص القلب النووى.. اعرف ازاى تتخلص من المادة المشعة داخل جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فحص القلب النووي هو اختبار يستخدم مادة مشعة داخل جهاز إشعاعى، وذلك بهدف الحصول على معلومات مهمة عن القلب.

أثناء اختبار القلب النووى وفقا لموقع " onlymyhealth" يتم حقن المادة المشعة في مجرى الدم من خلال الوريد حيث تنتقل إلى القلب، وتكتشف كاميرا خاصة خارج الجسم طاقة امتصاص المادة المشعة مما يخلق تصورا للقلب.

كيف يتم فحص القلب النووى

يتم إجراء الاختبار فى مجموعتين من الصور، عادة ما يتم أخذ المجموعة الأولى مباشرة بعد اختبار الإجهاد الذى يزيد فيه نبض القلب بسرعة، ثم تؤخذ المجموعة الثانية بعد مرور بعض الوقت أو في اليوم التالي عندما يكون القلب في وضع الراحة وينبض بمعدل طبيعي، وتوفر الصور الناتجة معلومات حول الشرايين التاجية ووظيفة القلب.



فحص القلب النووى

أنواع مسح القلب النووي

- تصوير طبي بأشعة جاما: يستخدم الأطباء هذا المسح النووي للمساعدة في تشخيص مرض القلب التاجي.

- التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني: يتسخدم لتشخيص أمراض القلب ، والتحقق من وجود أنسجة عضلة القلب التالفة أو الميتة ، والتحقق من قوة ضخ القلب.

كيفية التخلص من المادة المشعة

بمجرد الانتهاء من فحص القلب النووي ، قد يطلب منك الطبيب العودة في اليوم التالي لإجراء مجموعة أخرى من الصور الخاصة بالقلب، بعد انتهاء المجموعتين على يومين متتاليين ، لا داعي للقلق بشأن المادة المشعة لأنها ستترك الجسم قريباً من خلال البول.

يوصي الطبيب بشرب كمية أكبر من السوائل مما تفعل عادة، وتكون قادرا على من العودة إلى روتينك اليومي المعتاد أو العمل بشكل طبيعى بعد الانتهاء من الاختبار.

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