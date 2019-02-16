انت الان تتابع موضوع كيف يعمل منظم السكر ” جلوكوفاج ” والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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مرض السكري من الامراض الخطيرة التي لها انتشار كبير بين الناس، وهو من الامراض التي يتم توارثها بين الاجيال، لذا علينا ان نعرف بعض المعلومات عن كيفية بتنظيم مرض السكري، ومن الأشياء الهامة التي تعمل على تنظيم مرض السكري دواء يعرف باسم جلوكوفاج.

منظم السكري

جلوكوفاج من العقارات الهامة التي تعمل على تنظيم مرض السكري بشكل كبير، وهو عبارة عن عقار طبي هام يعرف باسم طبي علمي وهو ميتفورمين، ويتعارف بالكثير من الأسماء التجارية الهامة التي انتشرت بين الناس باسم جلوكوفاج او سيدوفاج، وهي عبارة عن أقراص يتم تناولها عن طريق الفم، كل قرص من تلك الأقراص يحتوي على حوالي خمسمئة ملي جرام، تلك الأقراص التي يتناولها الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري لمرتفع، وعادة ما يتم انصاء الأطباء مرضى السكري بتناوله ولكن يفضل ان يتم تناوله على معدة فارغة، وذلك لتسهيل عملية الامتصاص، كما ينصح الأطباء بشرب الكثير من الماء والسوائل خلال اليوم.

عقار الجلوكوفاج

عقار الجلوكوفاج أحد العقارات الهامة التي يتم نصحه لمرضى السكري، وهو يتم تداوله على هيئة حبوب يتم بيعها في الصيدليات، وعادة ما يتم وصفه لمرضى السكري من النوع الثاني، كما ان عقار الجلوكوفاج له اسمك تجاري اخر يعرف باسم ميتفورمين، والهدف من تناول ذلك العلاج هو الحفاظ على مستوى السكري في وضعه الطبيعي، وذلك لأنه يعمل على افراز كميات اقل من سكر الجلوكوز في الكبد، كما انه يؤثر على كمية الانسولين التي يتم انتاجها، وعليك ان تعلم ان أي نوع من أنواع علاج مرض السكري هو عبارة حبوب تعمل في التحكم بمستوى الجلوكوز الموجود في الدم، ولذلك على مرضى السكري اتباع نظام غذائي مناسب لهم وان يقوموا بعمل بعض الأنشطة الرياضية، فتلك الأطعمة البدنية تعمل على السيطرة على مرض السكري.

ما هي فوائد منظم السكري

1_ يعمل على تنظيم نسبة السكر الموجودة في الدم، والعمل على منع ارتفاعه، وذلك من خلال تقليل أي افراز سكر الجلوكوز في الكبد.

2_ يعمل على تنشيط مستقبلات هرمون الانسولين الذي يوجد بشكل كبير في انسجة الجسم، تلك الطريقة التي تساعد الخلايا والانسجة الموجودة في الجسم على امتصاص سكر الجلوكوز الذي يوجد في الدم وبذلك فانه يقلل مستوى السكر.

3_ يعمل العلاج أيضا على تخلص الجسم من الوزن وتقليل الدهون فيه، لذا فهو قارن على تقليل الجسم لحوالي ثماني كيلو جرام.

4_ يعمل العلاج أيضا على تقليل نسبة امتصاص الجسم للمواد السكرية التي توجد بالجهاز الهضمي، كما انها تعمل على تخفيض نسبة امتصاص الجلوكوز التي توجد في الأمعاء.

5_ معالج جيد لالتهابات العين التي تصيب الكثير من الأشخاص خاصة مرضى السكري.

6_ يعالج تكيس المبايض التي من الممكن ان تصيب النساء، كما انه يعمل على تنظيم الدورة الشهرية.

اضراره

1_ من الأشياء التي يمكن ان تحدث عند تناول العقار هي الاسهال، ولكن مع الاستمرار في تناول العقار فأنها تقل وتختفي مع مرور الوقت.

2_ أصابه الشخص بالغثيان او حتى بالقيئ.

3_ الشعور بصداع في الراس.

4_ يمكن ان يكون سبب في بعض الجلطات التي تحدث في القلب.

5_ زيادة كسل الكبد، وخطر الإصابة بفشل كلوي.

6_ يمكن ان تحدث بعض التهيجات او الألم داخل المعدة.

7_ انتفاخ البطن مع وجود بعض الغازات.

8_ يمكن ان تحدث بعض الاعراض النادرة مثل ما يعرف بحموضة الحليب، وهي التي رافقها بعض الاعراض مثل صعوبة في التنفس وزيادة الشهيق والزفير مع الشعور ببعض الألم في العضلات، ولكن تلك الأشياء نادرا ما تحدث.

9_ يمكن ان يتوقف عمل البنكرياس عن افراز الانسولين، ويكون سبب في الإصابة بمرض السكري فيما بعد، تلك النقطة خاصة للأشخاص الغير مصابين بمرض السكري.

10_ يمكن ان يحدث بعض الضعف في الجسم مع الشعور بالدوخة وفقدان التوازن.

11_ يمكن ان يصاب الجسم بنقص في مستوى فيتامين ب 12.

12_ يمكن أيضا ان يحدث ثبات في وزن الجسم بدل من فقدان الوزن وهذا يحدث في بعض الحالات.

13_ يجب عدم تناول العقار للأشخاص الغير مصابين بمرض السكري، لأنه يعمل على زيادة حساسية الانسولين.

موانع استخدام العقار

هناك بعض الحالات التي يحذر منها الأطباء عند تناول عقار جلوكوفاج، ومن ضمن تلك التحذيرات.

1 _ يحذر الاطباء تناول عقار جلوكوفاج للأشخاص الذين يعانون من بعض الامراض الخطيرة مثل مرضى القلب، او مرضى الكبد والكلى، كما يتم منع الدواع للأشخاص الذين يعانون من حساسية العقار.

2_ أيضا يمنع العلاج عن الأشخاص المصابون بحمض الكيتوني السكري، فيحذر الأطباء هؤلاء الأشخاص من عدم تناول العقار بشكل نهائي.

3_ لذلك قبل تناول العقار يجب ان تكون قد استشرت الطبيب الخاص بك، وهو سيقوم ببعض الفحوصات والتحاليل قبل ان تستخدم ذلك العقار.