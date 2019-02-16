وصفة الخرشوف وعشبة ذيل الحصان لإنقاص الوزن

ذيل الحصان من الأعشاب التى بدأت فى الانتشار خلال السنوات الأخيرة، فى وصفات التخسيس وإنقاص الوزن، لأنها تحفز إزالة السموم، ويمكن مزج عشبة ذيل الحصان مع عصير الليمون والخرشوف لإنقاص الوزن، من خلال صحتك فى وصفة نقدم لك هذه الوصفة لإنقاص الوزن، بحسب موقع "Step to health".

وعشبة ذيل الحصان غنية بالفلافونيدات والفيتوسترول والفيتامينات والمعادن وحمض الساليسيليك والكافيين، كما أنها مدرة للبول وتعمل على إزالة السموم والخصائص المضادة للالتهابات.

وهذه العشبة المعروفة لديها القدرة على تحسين وظائف الدورة الدموية ، مما يعزز العمليات التي تساعد على إزالة الترسبات الدهنية، وتمنع احتباس الماء، وهي حالة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، كما أنها تعزز إزالة السموم من الأعضاء مثل الكلى والقولون.

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