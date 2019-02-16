صور أول حكم نسائي في إيطاليا تتصدر صفحات مجلة "بلاي بوي"

ظهرت كلاوديا روماني، عارضة الأزياء الإيطالية والمشهورة بكونها أول امرأة تحصل على ترخيص مزاولة تحكيم مباريات كرة القدم في البلاد، على صفحات مجلة "بلاي بوي" الإيطالية.

وحصلت روماني البالغة 36 عامًا، على ترخيص مزاولة التحكيم في إيطاليا عام 2014، إلا أن شهرتها ظلت أكبر في عالم عرض الأزياء، فقد ظهرت على صفحات أشهر المجلات العالمية والتي كان آخرها مجلة "بلاي بوي" الإيطالية.

وتشتهر روماني بعشقها لنادي ميلان الإيطالي، ونشرت الكثير من الصور عبر حساباتها الرسمية بقميص الروسونيري.

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