رجيم الصحن الصغير الأزرق أفضل الطرق لنسف الدهون ونحت الجسم

يجرب الأشخاص الذين يرغبون في خسارة الوزن ونسف الدهون ونحت الجسم الكثير من الطرق والحميات التي لا تساعدهم دائماً على ذلك. فهم لا يعرفون أن هناك حيلاً سهلة جداً وفعالة تمكنهم من تحقيق هذا الهدف ومن اتباع نظام غذائي متوازن في الوقت نفسه. ومنها مثلاً حيلة الصحن الصغير الأزرق.

حيلة الأطباق الصغيرة الزرقاء لنحت الجسم

لا شكّ في أنك مللت تطبيق أنواع الرجيم المختلفة لخسارة الوزن ونحت الجسم. ولهذا حان الوقت لتطبيق حيلة الأطباق الصغيرة. فهي تساعدك على حرق الدهون الزائدة المتراكمة لديك من دون بذل الكثير من الجهود المتعبة.

وتقوم هذه الحيلة على خداع الدماغ من خلال تناول الطعام في أطباق تقديم الحلويات أو الأطباق الصغيرة. ففي هذه الحالة قد تشعرين بالشبع ما أن تتناولي كل محتوى الطبق. وهي تساعد أيضاً على تقليص حجم معدتك وعلى خفض حاجة جسمك إلى الطاقة وبالتالي استهلاك الأطعمة التي توفرها.



لكن الأفضل اختيار الأطباق الصغيرة الزرقاء. والسبب أن اللون الأزرق يساعد على كبح الشهية والحدّ من الشعور بالجوع ومن الرغبة في تناول الطعام.

وفي المقابل فإن الأطباق ذات الألوان الصارخة مثل الأحمر والبرتقالي تزيد تلك الرغبة. ولهذا ننصحك بأن تضيفي اللون الأزرق أيضاً إلى المكان حيث تتناولين طعامك مثل المطبخ أو قاعة الطعام. يمكنك مثلاً أن تضعي على الطاولة غطاء وفوطاً بهذا اللون أيضاً.

لكن في حال تناولت كمية الطعام التي يحتوي عليها الطبق لا تضعي فيه كمية إضافية. وهكذا تعتادين تناول القليل منه. كما أن هذا يحد من حاجتك إلى اتباع حمية قاسية لخسارة الوزن ونسف الدهون أو إلى الامتناع عن تناول بعض الأصناف.