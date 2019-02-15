"قُبلة" تُسبب إعاقة جسدية لطفلة تركية

غيرت "قبلة" تلقتها رضيعة تركية، لدى بلوغها اليوم الأربعين من عمرها، مجرى حياتها، إذ تسببت لها ب إعاقة جسدية سترافقها مدى الحياة.

وذكرت وكالة أنباء "دوغان" التركية، أن الحادث وقع في العاصمة أنقرة، عندما قبل أحد ضيوف عائلة "أيدن"، الطفلة التي كانت تبلغ من العمر حينها أربعين يومًا فقط، وتسبب بانتقال عدوى بكتيريا "المكورات الرئوية" لها، ما أدى إلى إصابتها ب التهاب السحايا.

وخضعت الطفلة بعدها لـ 3 عمليات جراحية صعبة، أسفرت عن إصابتها بإعاقات مختلفة منعتها من الحركة والكلام.

وذكر والد الطفلة، أنهم في العائلة لم يستطيعوا تحديد الضيف الذي نقل العدوى لها، وقال، "أكّد لنا الأطباء أن الضيف كان مصابًا بداء الهربس الفموي أو الالتهاب الرئوي، وأصبحت طفلتي عاجزة بنسبة 100% جراء تلك القبلة"، أما والدة الطفلة المريضة، فقد عبرت عن فرحتها لإتمام ابنتها عامها التاسع، على الرغم من أن الأطباء لم يتوقعوا لها ذلك.

وقالت والدة الطفلة، "خضعت ابنتي لـ 3 عمليات جراحية عادت بفضلها من الموت، بعد أن توقف قلبها 3 مرات، أنا سعيدة جدًا لأنها أصبحت قادرة على تحريك يديها وقدميها ولو بشكل بسيط، سنحتفل بدخولها عامها العاشر خلال أيام قليلة".

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