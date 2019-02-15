أفضل 7 أطعمة تحتوي على فيتامين ب 12 وتجنبك أخطار نقصه

حذَّرت الحكومة البريطانية من نقص فيتامين ب 12، حيث يُمكن أن يتطور إذا لم تتناول الطعام المناسب وقد يحدث مشكلات صحية خطيرة إذا لم تعالج الحالة، وكشفت عن أفضل 7 أطعمة تحتوي على فيتامين ب 12 تحافظ على الأعراض عند أدنى مستوياتها.

ويُعد فيتامين ب 12 مهم جدًا، حين يأتي الأمر إلى صحة جسم الإنسان، حيث يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على نظامك العصبي، وأفضل طريقة للحصول على الفيتامين يكون من خلال نظام غذائي والأطعمة الغنية بفيتامين ب 12، كما أن نقصه يقود إلى ظهور بعض الأعراض مثل الإرهاق، وعلى المدى الطويل يقود إلى مشكلات في الحركة.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن إرشادت الحكومة توصي البالغين الحصول على 1.5 ميكروغرام من فيتامين ب 12 يوميا.

وتوصي مجلة "Harvard Health Publishing" بتناول الأطعمة التالية، والتي لخصتها في أفضل 7 أطمعمة:

1- الكبدة كل 85 غرام تحتوي على 84 ميكروغرام من الفيتامين.

2- الحبوب المغلفة يحتوي كوب واحد على 6 ميكروغرام من الفيتامين.

3- سمك السلمون يحتوي 85 غرام على 4.9 ميكروغرام من الفيتامين.

4- اللحم البقري يحتوي 85 غرام على 1.5 ميكروغرام من البروتين.

5- الزبادي اليوناني خالي الدسم دون إضافات يحتوي 170 غرام على 1.3 ميكروغرام من الفيتامين.

6- الحليب قليل الدسم كوب واحد يحتوي على 1.2 ميكروغرام من الفيتامين.

7- البيض كل بيضة واحدة كبيرة تحتوي على 0.6 ميكروغرام من الفيتامين.

وبما أن العديد من الأطعمة الغنية بفتامين ب 12 من المنتجات الحيوانية، فإن النباتين ربما يعانون للحصول على ما يكفي من الفيتامين، وإذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى الفيتامين ب 12، فعليك أن تضع في اعتبارك تناول الفيتامين من خلال المكملات الغذائية، تحت إشراف طبيبك.

وتنصح وزارة الصحة البريطانية بأنه إذا تناولات مكملات فيتامين ب 12، لا تتناول الكثير لأنها ضارة، ومن المرجح أن يكون تناول 2 ميكروغرام يوميا من مكملات فيتامين ب 12 من غير مضر.

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