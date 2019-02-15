مشروبات الطاقة تُحطِّم أربعًا مِن الأسنان الأمامية لطالب بريطاني

تحطّمت أربع من أسنان طالب بريطاني وأصيبت أخرى بأضرار بعد أن أفرط في تناول مشروبات الطاقة.

وتفيد صحيفة "ديلي ميل" بأن الشاب، فيني باينر، والذي يبلغ من العمر 21 عاما، كان يتناول في الأسبوع 45 علبة من مشروبات الطاقة (نحو ثلاثة لترات في اليوم)، واعتقد الشاب بأن هذه المشروبات ستجعله في حالة نشاط دائم وتساعده على النجاح في دراسته الجامعية.

وتكسّرت أربع من أسنانه الأمامية عندما حاول قضم تفاحة بعد مضي 7 أشهر على الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، واتضح عند مراجعته طبيب الأسنان أن جميع أسنانه تضررت، واضطر الطبيب إلى وضع 24 حشوة وتركيب أسنان صناعية.

وتشير الصحيفة إلى أن السبب في ما حصل يعود إلى احتواء هذه المشروبات على نسبة عالية من السكر، إذ إن نصف لتر منها يحتوي على 54 غراما من السكر، في حين أن كمية السكر المسموح بها للشخص لا تزيد على 30 غراما في اليوم.

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