تخلصي من الوزن الزائد بهذا العصير الطبيعي!

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انه من المعروف أن النظام الغذائي الكامل من الأطعمة المقلية ، والحلويات ، والكحول ، والمشروبات الغازية السكرية سوف تؤدي إلى زيادة الوزن . وهناك شك عن اسباب تراكم الكيلوات بعد تناول كمية عالية من السعرات الحرارية التي لا تستطيع حرقها بسهولة ، بينما تعتبر الثمار الحمضية هي الغذاء مناسب لمن يرغبن في تخفيف الوزن الزائد والحصول على جسم رشيق ومتناسق، لذلك سنقدم في مقال اليوم سر بسيط للتخسيس بواسطة عصير طبيعي فتابعي لتكتشفي ماهو.

دعونا نتعرف اولا على اسباب زيادة الوزن

مرض الغدة الدرقية

الحالة الطبية الأكثر شيوعا في زيادة الوزن هي الغدة الدرقية . فإن النقص في هرمون الغدة الدرقية يمكن أن يقلل من عملية التمثيل الغذائي ،

ويتسبب في فقدان الشهية وزيادة الوزن .إذا كنت تشعر بالتعب ، السبات العميق ، وتورم ، والصوت الأجش ، والنوم أكثر من اللازم ، أو الصداع ،

يجب مراجعة الطبيب لإجراء اختبار لتحديد ما إذا كان لديك الغدة الدرقية ام لا .

الغدة الدرقية ، موجودة في الرقبة ، والتي تنظم استخدام الطاقة والتمثيل الغذائي .

إذا كانت حركة الغدة الدرقية بطيئة فإنه يؤدي إلى تباطؤ في عملية الأيض وغالبا ما يؤدي إلى زيادة الوزن .

لأنها تتسبب في الاحتفاظ بالملح والماء فيزيد الوزن سريعاً

مراض الكبد

مرض فشل الكبد ، يمكن أيضا أن يسبب زيادة الوزن السريعة في منطقة البطن .

قد يكون بسبب وجود عدد من الامراض من بينها التهاب الكبد وفشل الكبد من تعاطي الكحول .

مع تدهور وظائف الكبد ، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في البطن .

تراكم السوائل غير مؤلم ، ولكنه يؤدي إلى زيادة سريعة وانتفاخ شديد .

وهناك مؤشرات أخرى من أمراض الكبد ، بما في ذلك اليرقان والتورم في الساقين .

زيادة الوزن يؤثر على النوم

تعمل وظائف الجسم بشكل أفضل مع الراحة الجيدة .

حيث اظهرت الابحاث ان قلة النوم يتسبب في تخزين الدهون بشكل كبير نظراً للفسيولوجية الكيميائية .

وتظهر اعراض قلة النوم في التعب ، وانخفاض مستويات الطاقة ، العصبي .

لذا يجب النوم ثماني ساعات كل ليلة .

الإجهاد والتوتر

عندما تشتد متطلبات الحياة تقاوم أجسادنا في البقاء حية، يتم إفراز هرمون الإجهاد ” كورتيزول” وهو المسئول عن زيادة الشهية،

وبالتالي يصبح الإجهاد والتوتر مرتبطا مع تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية، وهو ما يوفر بيئة خصبة لزيادة الوزن.

كتساب الوزن بسبب الأدوية

هناك بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب ، واضطرابات المزاج ، والصداع النصفي ، وضغط الدم ، ومرض السكري والتي يمكن أن تسبب زيادة الوزن

كما ان بعض المنشطات ، والعلاج بالهرمونات البديلة ، ووسائل منع الحمل قد تؤدي أيضا إلى حدوث زيادة تدريجية في الوزن .

ويقول الخبراء أن بعض أنواع الأدوية الأكثر شيوعا من الأدوية قد تسبب زيادة الوزن ، مثل :

• المنشطات

• مضادات الاكتئاب

• مضادات الذهان

• أدوية الانتيسيشر

• أدوية السكري

• أدوية ارتفاع ضغط الدم

• أدوية حرقة

ولكن من المهم أن نتذكر أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام هما الحل لعلاج زيادة الوزن .

عصير البرتقال والكيوي لمحاربة الوزن الزائد

يتضمن كل من البرتقال والكيوي سعرات حرارية بسيطة، كما يحتويان على الألياف التي تحارب الشعور بالجوع وتفيد في حرق دهون الجسم بشكل تلقائي.

طريقة تحضير عصير البرتقال والكيوي؟

المكونات

4حبات برتقال الحجم المتوسط

حبتين من الكيوي

نصف ليمونة

ملعقتين كبيرتين من العسل

طريقة التحضير

قومي بعصر 4 حبات برتقال من الحجم المتوسط، بعد ذلك أعصري حبتين من الكيوي ونصف ليمونة.

أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل للمزيج وحركيه جيدا حتى تتجانس المكونات ويذوب العسل بالكامل.

نصائح لإنجاح ريجيم الكيوي والبرتقال

1- للحصول على أفضل النتائج عند تطبيق ريجيم البرتقال والكيوي، احرصي على تناول العصير 3 مرات في اليوم على الأقل.

2- تجنبي تناول الأطعمة الدسمة والتي تتضمن سعرات حرارية عالية.

3- التركيز على تناول الخضروات والفواكه مقابل تجنب النشويات.

4- الحرص على شرب كمية كافية من الماء لتعزيز عملية الأيض مع المشي لمدة 30 دقيقة في اليوم.

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