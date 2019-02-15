القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسوس الأسنان من أكثر المشكلات الصحية التي تسبب ألما كبيرا للإنسان، ولها العديد من الأسباب، أهمها عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان، وأيضا تناول كميات كبيرة من السكريات والحلويات، وفيما يلي نرصد لكم أبرز أسباب تسوس الأسنان وطرق الوقاية منه: أسباب تسوس الأسنان: عدم الاهتمام بتنظيف الأسنان وغسلها بالفرشاة.

تناول كميات كبيرة من السكريات والحلويات.

تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات.

تراكم البكتيريا على الأسنان بسبب بقايا الطعام.

فقدان الجسم للعديد من العناصر الغذائية الضرورية مثل الكالسيوم والفوسفات، التي تتسبب في الإصابة بهشاشة الأسنان، ما يعرضها للتسوس.

وجود أمراض متعلقة بالمعدة والقولون.

أمراض اللثة والالتهابات.

التدخين. أعراض الإصابة بتسوس الأسنان: التعرض للألم الشديد بالأسنان عند تناول الطعام أو تناول المشروبات الساخنة أو المثلجة.

وجود ثقوب مرئية على الأسنان.

وجود رائحة كريهة للفم بشكل مستمر. علاج تسوس الأسنان: الذهاب إلى طبيب الأسنان للتعرف على مدى الإصابة بالتسوس واتخاذ اللازم لعلاجها.

قد يتم اللجوء إلى استخدام حشوات مركبة لعلاج تسوس الأسنان.



عند الإصابة بالتسوس في جذر الأسنان يتم العلاج في البداية قبل وضع الحشوة.

وضع تاج للأسنان المصابة بعد حشوها حتى لا تتعرض للتكسر، لأنها تكون ضعيفة وهشة.

في حالة الإصابة بشكل يصل إلى التلف فيكون الحل هو خلع السن المصابة على الفور. الوقاية من تسوس الأسنان: من المهم الحرص على تنظيف الأسنان بشكل يومي في الصباح والمساء.

التقليل من تناول الحلويات خصوصا قبل النوم نظرا لقلة إفراز اللعاب ليلا.

تجنب تناول الحلويات التي تلتصق بالأسنان مثل التوفي.

تناول كميات كبيرة من الماء يوميا، ما يقلل من التصاق الأطعمة بالأسنان.

تناول الفواكه المجففة له دور كبير في الوقاية من تسوس الأسنان.

عند وجود فراغات بين الأسنان وبعضها من المهم ملؤها عند الطبيب للتقليل من تراكم الأطعمة بداخلها.

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم التي تساعد على تقوية الأسنان.

استخدام غسول الفم الذي يساعد على التخلص من بقايا الأطعمة التي تضر بالأسنان.

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