القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قد تتعرض المرأة الحامل للإصابة بمرض سكري الحمل، بسبب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم والكثير من العوامل المختلفة مثل السمنة المفرطة، أو لعوامل وراثية، أو ارتفاع ضغط الدم، وغيرها من العوامل، ويجب على المرأة قبل الحمل استشارة الطبيب لتجهيزها للحمل واتخاذ ما يلزم لوقايتها من السكري، وفيما يلي نتعرف على أسباب وأعراض سكري الحمل وطرق الوقاية منه.

ما هو سكري الحمل؟

تصاب المرأة بسكري الحمل نتيجة ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى المرأة خلال فترة الحمل، وترجع تلك المشكلة إلى عدم استجابة الأنسولين جيداً، وهذا يعمل على زيادة مستويات السكر في جسم المرأة الحامل.

أسباب سكري الحمل

ضعف مستويات الجلوكوز أثناء الحمل نتيجة للتغيرات الهرمونية.

إفراز المشيمة للهرمونات التي تعمل على توقف أداء هرمون الأنسولين في الدم خلال فترة الحمل، وبالتالي زيادة نسبة السكر في الدم، والإصابة بسكري الحمل.

زيادة الوزن.

زيادة نسبة السوائل حول الجنين في رحم المرأة الحامل.



وجود تاريخ عائلي لسكري الحمل.

التغذية غير الصحية خلال فترتي ما قبل وأثناء الحمل.

أعراض سكري الحمل

الشعور بالعطش الزائد عن اللزوم.

الشعور بالإرهاق الشديد والإعياء.

زيادة التبول وبالأخص في فترة الليل.

الإصابة بالالتهابات مثل التهابات البول، والتهابات الجلد، والتهابات المهبل، وغيرها.

الاضطرابات في الرؤية.

جفاف الفم.

الإصابة بجفاف الجلد.

مضاعفات سكري الحمل

إصابة الأم بالسكري من النوع الثاني.

ولادة الطفل بوزن زائد.

الإصابة بتسمم الحمل.

الولادة المبكرة.

الإصابة بالمشكلات في التنفس لدى الطفل.

إصابة الطفل بالأمراض الصحية المختلفة مثل أمراض القلب.

الشعور بالدوار والقيء المتكرر.

إصابة الأم بارتفاع ضغط الدم.

طرق العلاج والوقاية