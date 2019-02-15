القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التوت البري مصدر كبير للعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C وفيتامين B5 والمعادن مثل المغنسيوم والحديد والكالسيوم والمنجنيز والفسفور، فضلا عن المواد المضادة للأكسدة التي توجد به، ولذا فهو مفيد للتخسيس وللمرأة الحامل والوقاية من عدة أمراض، وفيما يلي نتعرف على أهم فوائد التوت البري للصحة.

التوت البري للتخسيس



التوت البري يحتوي على كمية قليلة من الكربوهيدرات، إضافة إلى الألياف الغذائية التي تساعد على التقليل من الوزن الزائد وحرق الدهون بالجسم، فقط كل ما عليك هو الاهتمام بتناوله طازجا.

التوت البري لمحاربة السرطان

التوت البري يحتوي على أفضل مضادات الأكسدة ومنها الفلافونويد، الذي يساعد على الوقاية من الأمراض السرطانية ومنها سرطان البروستاتا والثدي والقولون وسرطان الفم، إضافة إلى أنه يحتوي على مضادات الالتهابات، ولهذا يجب إدراج التوت البري في النظام الغذائي الخاص بك.

التوت البري لتقوية المناعة

يحتوي التوت البري على فيتامين سي الذي يعد من الفيتامينات المهمة ومضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، ما يساعد على الوقاية من الكثير من أمراض البرد والأنفلونزا.

التوت البري لتقوية العظام

يعد التوت البري من أهم مصادر الكالسيوم والذي له دور في تقوية العظام والأسنان، إضافة إلى أنه يساعد على التقليل من الإصابة بمرض هشاشة العظام والحماية من فقدان كثافة العظام بالجسم.

التوت البري للحفاظ على صحة القلب

من المهم تناول التوت البري لحماية القلب من الأمراض، حيث إنه يحتوي على الفيتامينات المميزة والألياف والفلافونيدات، التي تقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والأوعية الدموية.

التوت البري للتقليل من الكوليسترول

التوت البري يقلل من الكوليسترول السيئ بالدم ويمنع تراكم الصفائح الدموية، ما يقلل من الإصابة بالجلطات سواء القلبية أو بالمخ، حيث إنه يحتوي على المواد المضادة للالتهابات.

التوت البري للحماية من مشكلات الفم

المواد المضادة للالتهابات تساعد على تعزيز صحة الفم، ما يساعد على منع المشكلات التي تصيب الأسنان ومنها التهابات اللثة وتسوس الأسنان، كما أنه يقلل من تراكم الترسبات بالفم وهذا لأنه يمنع نمو البكتيريا.

فوائد التوت البري للكلى

تناول التوت البري أو عصير التوت البري يقي من التعرض إلى حصوات الكلى والمشكلات الأخرى التي تصيبها، حيث إن التوت يحتوي على المركبات العضوية التي تحمي من الإصابة بأمراض الكلى والمسالك والأمعاء.

فوائد التوت البري للبشرة: