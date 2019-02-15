القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بشرة الأطفال حساسة، وفي معظم الحالات تظهر على جلد الأطفال حبوب حمراء تؤدي إلى شعور الطفل بالألم والحكة، نقدم فيما يلي أنواع وأسباب حبوب الجلد لدى الأطفال وطرق الوقاية منها. أنواع حبوب الجلد لدى الأطفال الرضع الإكزيما: وهي عبارة عن نتوءات حمراء توجد بوجه الطفل، وتنتشر في مناطق مختلفة بالجسم، وقد تظهر الإكزيما في الركبتين. حبوب الحمامي السمية: وهي من المشكلات التي لا تحتاج إلى القلق كثيراً، فهي حبوب قد تصيب حديثي الولادة، وهي عبارة عن بقع حمراء ذات بثور صفراء أو بيضاء، وقد تمتد إلى أسبوعين وتختفي. الدخنية: تظهر النتوءات على وجه الطفل بسبب انسداد مسام الغدد العرقية، وهي عبارة عن كتل صغيرة في الحجم حمراء اللون. حب الشباب: من الممكن أن يصاب الطفل الرضيع بحب الشباب على جلده مثل الكبار، ويرجع ذلك لتعرض الطفل الرضيع لهرمونات الأم، وتزداد نسبة إفراز الغدد العرقية للدهون، وتظهر تلك الحبوب في الأسابيع الأولى من الولادة، وتختفي. الأسباب:

الإصابة بمشكلات الغدة الدرقية وهو ما يتسبب في الطفح الجلدي، وظهور الحبوب على وجه الأطفال، والكتفين، والرقبة.

الإصابة بالعدوى البكتيرية، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وظهور حبوب الجلد.

الإصابة بالمشكلات في هرمونات الطفل، والتي يمكن أن تنتقل إليه عبر الرضاعة الطبيعية، وبالتالي ظهور حبوب الجلد.

تعرض الطفل للدغات الحشرات، والتي تتسبب في الحكة وظهور حبوب الجلد.

التهابات الجلد الناجمة عن تناول بعض الأدوية. طرق العلاج والوقاية: الحفاظ على نظافة جسم الطفل، واستخدام الصابون المناسب لبشرة الطفل الرضيع، مع مراعاة اختيار الصابون الملطف والمرطب الخالي من المواد الكيماوية.

عدم الإفراط في استخدام الصابون وبالأخص على الوجه، ويمكن استبدال الصابون في بعض المرات بقطعة من القطن المبللة بالماء الفاتر.

استخدام الغسول المناسب للطفل واللوشن المناسب لترطيب بشرة جلده.

عدم الضغط على الحبوب باليد.

أهمية الرضاعة الطبيعية فهي تعمل على علاج حبوب الجلد، كما أن الرضاعة الطبيعية تحمي الأطفال من مقاومة المضادات الحيوية .

الحرص على تجفيف وجه الطفل أولاً بأول، سواء عند غسل الوجه، أو الاستحمام، أو سيلان اللعاب، ويتم تجفيف الوجه بالتربيت عليه باستخدام منشفة قطنية أو قطعة من القطن برفق.

استخدام بودرة الأطفال على جلد الطفل للحفاظ على الجلد من الإصابة بالجفاف.

استخدام كمادات الماء الفاتر على المنطقة الموجودة بها حبوب الجلد.

الحرص على تنظيف أدوات الطفل والملابس والأغطية جيداً.

استشارة الطبيب في حالة انتشار حبوب الجلد لدى الأطفال لفترة أسبوعين دون أن تختفي، أو ظهور صديد أو إلتهابات، أو بكاء الطفل باستمرار، أو تغير في شكل البراز.

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