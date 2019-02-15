شاب سوري يُهدي حبيبته قنبلة مُتفجِّرة في "عيد الحب"

ألقى شاب سوري في عيد الحب قنبلة بجوار منزل أهل حبيبته السابقة في مدينة حمص السورية. ونشر مدونون سوريون عبر موقع "تويتر" الخبر وقالوا عنه: "احتفالا بعيد الحب رمى شاب قنبلة قرب منزل حبيبته السابقة في حي الزهراء الموالي في محافظة حمص". يذكر أن يوم الحب يحتفل به العالم في 14 فبراير/ شباط من كل عام، الموافق الخميس حسب الكنيسة الغربية، ويحتفل الناس بذكرى القديس فالنتين وبالحب والعاطفة، ويعبر فيه المحبون عن حبهم لبعضهم البعض عن طريق إرسال بطاقة معايدة أو إهداء الزهور وغيرها من الهدايا لأحبائهم. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا "هدايا خيالية" قدّمها مشاهير العالم لزوجاتهم في "عيد الحب" 5 نصائح تساعد العزّاب على تجاوز "الساعات الصعبة" في عيد الحب

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