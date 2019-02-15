كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 12:01 مساءً - لتلاوة سورة الكهف في ليلة ونهار الجمعة فضل عظيم، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضلها بأن من قرأها كانت له نوراً بين الجمعتين، ولذلك فيجب أن تحثي طفلك على قراءتها، وتعلم الدروس منها، ولذلك تابعي معنا الصور التالية لتتعرفي على الدروس التي يجب أن توصليها لطفلك من خلال تلاوة سورة الكهف، ويفضل قراءتها على شكل حلقة تلاوة مع كل أفراد الأسرة.

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا يتعلم طفلك من تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.