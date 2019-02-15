حقائق عن مغص ما بعد الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 12:01 مساءً - تطلق الجدات على مغص ما بعد الولادة اسم "الخراج أو التخريج"، ويرين أنه يحدث كلما شمت الأم رائحة المولود أو شمت رائحة الطعام، ولكن الحقيقة غير ذلك تماماً! "الخليج 365 وطفلك" تقدم لكن هذه المعلومات عن مغص ما بعد الولادة.

1 - عادي أن يحدث المغص بعد الولادة، لأن الرحم يجب أن يعود لوضعه الطبيعي

2 - الولادة الأولى، يكون فيها المغص قليلاً، لأن الرحم يكون صغيراً

3 - يزداد المغص بعد كل ولادة، وليس العكس

4 - يحدث المغص كلما حدثت الرضاعة الطبيعية

5 - تسهم الرضاعة الطبيعية في عودة الرحم لوضعه الطبيعي

6 - يجب أن تستمر الأم بالرضاعة مهما كان الوجع

7 - يمكن أن تقوم بتدليك منطقة الرحم برفق

8 - يمكن تناول المشروبات الساخنة

9 - لا يفضل تناول المشروبات الباردة، لأنها تزيد من التقلصات

10- لا يفضل استخدام المسكنات

11- يمكن اللجوء لحقنة مسكنة في حال الولادة القيصرية فقط