شكرا لقرائتكم خبر عن اعرفى المقدار المناسب من معجون الأسنان لطفلك دون6 أعوام.. متكتريش عشان صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يخطئ الأطفال عند استخدام معجون الأسنان بكميات كبيرة دون رقابة من الآباء والأمهات، لما قد يشكله من خطر على صحة الفم.

بحسب جمعية طب الأسنان الأمريكية "ADA"، فإنه لا يفترض أن يستخدم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 أعوام أكثر من كمية بحجم حبة البازلاء فقط من المعجون، كما يجب على الأطفال دون سن 3 استخدام فقط نقطة بحجم حبة الأرز.

ولكن وفقا لتقرير جديد لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها " cdc" ، فإن الكثير من الأطفال يستخدمون أكثر من ذلك، وفقا لدراسة على أعمار مختلفة من الأطفال بين عمر 3 و 15 عاما.



خطورة معجون الأسنان على الافطال

أظهرت النتائج أن ما يقرب من 40 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 6 أعوام يستخدمون معجون أسنان أكثر مما يوصي به أطباء الأسنان، وحوالي 60 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 15 سنة استخدموا ملئ فرشاة أسنان كاملة أو نصفها من معجون الأسنان عند تنظيف أسنانهم.

وأكد الباحثون أن معجون الأسنان غير ضار إلى حد كبير، ولكن استخدام الكثير منه قد يسبب مشاكل، ويأتى القلق بسبب الفلورايد وهو هو معدن مهم للحد من تسوس الأسنان عند استخدامه بشكل مناسب ، وعل الرغم من أهميته على الأسنان ، إلا أنه يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من معجون الأسنان الذى يحتوى على الفلورايد أن تسبب تلف فى مينا الأسنان الخاصة بالطفل .



الكمية المناسبة من المعجون للاطفال

وشددت مراكز السيطرة على الأمراض، على أن استخدام الكثير من الفلوريد يمكن أن يتسبب أيضًا في تغير لون الأسنان وهي حالة تعرف باسم "تسمم الأسنان بالفلور"، كما أن الكثير من الفلورايد يمكن أن يؤثر حتى على كثافة عظام الطفل وهو أمر خطير.

يمكن فقط لتلك الحالات فى الظهور إذا دوام الطفل على استخدام كميات كبيرة من المعجون على المدى الطويل.

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