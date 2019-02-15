صحتك فى وصفة.. الألوفيرا وعصير البرتقال لزيادة عدد الصفائح الدموية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيادة عدد الصفائح الدموية والحفاظ على استقرارها أمر ضروري لصحة جيدة ولضمان تجلط الدم في حالة الجرح أو النزف، لذا إذا كان لديك عدد منخفض من الصفائح الدموية، يمكنك زيادته من خلال هذه الوصفة الطبيعية.

من خلال "صحتك فى وصفة" نقدم طريقة استخدام الألوفيرا وعصير البرتقال لزيادة عدد الصفائح الدموية، بحسب موقع "step to health".



الصفائح الدموية

لماذا تحتاج إلى زيادة عدد الصفائح الدموية؟

الصفائح الدموية ضرورية لتخثر الدم، عندما يكون عدد الصفائح الدموية منخفضًا للغاية ، تتطور حالة مرضية تعرف باسم "نقص الصفيحات" وتتعرض لخطر متزايد للنزيف الداخلي والخارجي بسبب الإصابة.



الالوفيرا

وصفة الصبار والبرتقال والعسل لزيادة عدد الصفائح الدموية

يجمع هذا العلاج بين الخصائص الطبية للصبار والبرتقال والعسل ، فالألوفيرا مفيد جدا لرفع عدد الصفائح الدموية وتطهير مجرى الدم في نفس الوقت.

وعصير البرتقال غني جدًا بفيتامين C، و يساعدك ذلك على زيادة إنتاج الصفيحات، والعسل مضاد حيوي طبيعي يجب عليك تناوله يوميًا، كما إنه يعزز إنتاج الصفائح الدموية والخلايا الحمراء.

المكونات

½ كوب من عصير الصبار (100 مل)

كوب واحد من عصير البرتقال (200 مل)

1 ملعقة طعام من العسل (20 جرام)



عصير البرتقال

الطريقة:

أضف الألوفيرا مع عصير البرتقال فى الخلاط.قم بتحلية الخليط بالعسل.لرفع مستوى الصفائح الدموية بشكل طبيعي، ينصح بأخذ هذا العلاج في الصباح على معدة فارغة، قبل نصف ساعة من الإفطار.استمر في العلاج لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع.

-يجب تكرار هذه العملية عدة مرات في السنة للمحافظة على عدد مرتفع من الصفائح الدموية.

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