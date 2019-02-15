شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض تمزق الكتف منها الألم الشديد والمتزايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمزق الكتف من الحالات الشائعة التى تسبب ألم شديد فى أوتار وأربطة الكتف، ويسمى أيضاً "ألم الكفة المدورة"، وهو ما يؤثر على الأنشطة اليومية التى تقوم بها، حيث تشعر بالألم أثناء تحريك كتفك لارتداء الملابس أو تمشيط الشعر وغيرها من الأنشطة، فى هذا التقرير نتعرف على اعراض تمزق الكتف، بحسب موقع "Very well health".



اعراض تمزق الكتف

ما هو تمزق الكتف

تمزق الكتف أو تمزق الكفة المدورة هو الأكثر شيوعًا بسبب الوتر الممزق أو الملتهب فى الكتف، وقد تتراوح نوعية الألم من الخفيف إلى الألم الحاد إلى الأشد حدة عند استخدام الكتف أو النوم عليه، كما أن شدة الألم مرتبطة بدرجة الإصابة، ويزداد الألم مع التقدم فى العمر والإفراط في استخدام الكتف المصاب.



تمزق الكتف

تتكون الكفة المدورة من أربع عضلات تحيط بالكتف وتعلق عليه ذراعك العلوي (العضد) عبر الوتر الخاص بهم، تتلاقى هذه الأوتار الأربعة لتشكل غطاء فوق رأس عظم العضد، مما يسمح لك برفع وتدوير ذراعك، وإصابة أو التهاب أى من هذه الأوتار يمكن أن يسبب تمزق الكفة المدورة.



اعراض تمزق الكتف والتهاب الاوتار

اعراض تمزق الكتف

-عادة ما يكون الألم الحاد أو المؤلم والتورم من التهاب أوتار الكفة المدورة أعلى الجزء الأمامي أو الجانبي من الكتف والجزء العلوي من الذراع.

- صعوبة القيام بأنشطة مثل تمشيط الشعر أو النوم على الكتف المصاب أو ارتداء الملابس.

- ألم يخفق فى الكتف في الليل وهو عرض شائع أيضا في الأفراد الذين يعانون من التهاب أوتار الكفة المدورة، وبالنسبة لبعض الناس، قد يوقظ هذا الألم من النوم.

- يمكن أن يحدث ألم أسفل الذراع من الكتف أيضاً، لأن هذا له علاقة بموقع الأعصاب التي تمر من الأجزاء الأعمق من الكتف.

- بعض الأشخاص الذين يعانون من تمزقات الكتف لا يعانون من أي ألم، حيث يمكن للشخص المصاب بتمزق جزئي أن يبلِّغ عن ألم شديد في حين أن الشخص الذي يعاني من تمزق كامل قد لا يبلِّغ عن أي ألم على الإطلاق.



اعراض تمزق الكتف الم يتزايد ليلاً

متى تخبر الطبيب عند حدوث اعراض تمزق الكتف

-أي آلام حادة في الكتف أو ألم يأتي فجأة، كما يفعل أي تورم أو كدمات كبيرة حول مفصل الكتف أو علامات العدوى مثل الاحمرار والدفء.

-اطلب العناية الطبية أيضًا إذا كان ألم كتفك مرتبطًا بأعراض أخرى غير عادية مثل صعوبة في التنفس أو الدوار أو ألم في البطن.

تشمل العلامات الأخرى التي تستدعي زيارة الطبيب ما يلي:

-عدم القدرة على رفع ذراعك فوق رأسك أو حمل الأشياء.

-أي صدمة أو إصابة في الكتف خاصة إذا كان هناك تشوه في المفصل.

- ألم الكتف المستمر أو المتزايد.



تمزق الكتف

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