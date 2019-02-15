شكرا لقرائتكم خبر عن السكريات واللحوم المصنعة أطعمة تغذى السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل هناك علاقة بين نوعية الطعام المتناول والإصابة بمرض السرطان؟وهل هناك علاقة بين نوعية الطعام وتغذية مرض السرطان عليها؟ أشارت العديد من الدراسات الطبية إلى وجود علاقة وثيقة بين نوعية الطعام والإصابة بمرض السرطان، ومن ضمن تلك الأطعمة الجاهزة والمصنعة.

وأثبتت الدراسات المنشورة في الجمعية الأمريكية للسرطان، أن نوعية الطعام الذي يعتاد على تناوله الشخص يتسبب في وقاية الشخص من الإصابة بمرض "السرطان"، أو زيادة فرص الإصابة به، فنجد أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الجاهزة والمصنعة والكثير من الدهون والسكريات ومدمنون الكحول هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.



الخلايا السراطنية

وأوضحت الدراسات، أن نوعية الطعام غير الصحي الذي يتناوله الشخص المصاب بالسرطان يتسبب في تغذية الخلايا السرطانية، ولذا ينصح بابتعاد المصابين بمرض السرطان عن الأطعمة الجاهزة والغنية بالسكريات والدهون، واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه، فبهذه الطريقة أنت تساهم بشكل كبير في قتل الخلايا السرطانية، وتحديها وقتلها بشكل كبير.

حيث أكدت الدراسات أن نوعية الطعام مسئولة بنسبة 30 إلى 40 % عن خطر الإصابة بمرض السرطان، ولذا عليك التخلص من ذلك باتباع نظام غذائي صحي ومميز.

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