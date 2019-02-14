فوائد عسل القطن

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إن عسل القطن هو واحد من أحلى أنواع العسل الذي يتم استخراجه من خلال رحيق أزهار وأوراق القطن، كما أنه يتميز بأنه ذات رائحة جميلة، كما أن كثافته خفيفة وبالتالي فهو خفيف على الأطفال ويصلح لهم، وأيضا يتميز بسرعة التجمد، وذلك نتيجة لتحول لونه إلى اللون الأبيض، ويصبح مثل الثلج وأحيانا يميل للون الأصفر، كما أن هذا النوع من العسل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، مما يجعله مفيد للأطفال نظرا لما يحتوي عليه مثل الحديد والكالسيوم بالإضافة إلى سكر الفواكه والعنب، ويساهم أيضا في علاج العديد من المشاكل الصحية التي تصيب الإنسان، وبالأخص في فصل الشتاء.

فوائد عسل زهرة القطن

يساهم عسل زهرة القطن في زيادة كثافة العظام، كما أنه يعمل على تنقية أجسام الأطفال، نظرا لما يحتوي عليه من نسب كبيرة وعالية من الكالسيوم، كما أنه يفيد في تنمية العظام وزيادة كثافتها، وبالتالي فينصح جميع الأطباء باستخدام عسل القطن للأطفال في السن الصغير

يعمل على رفع نسبة الهيموجلوبين في الدم، وبالتالي فله القدرة على زيادة إنتاج كرات الدم الحمراء، كما أنه يفيد في علاج مشاكل فقر الدم، وذلك نظرا لما يحتوي عليه من نسب عالية من الحديد.

يعمل على تخليص الجسم من أي سموم أو ترسبات أو شوائب، ويكون هذا الأمر من خلال الجهاز البولي، حيث أن لهذا العسل دور كبير في زيادة نسب إدرار البول، لأنه يعمل على تنشيط الكلى والمثانة.

كما أنه يعالج جميع الالتهابات الخاصة بالكبد والأمراض المستحيل علاجها من خلال الأدوية، بالإضافة إلى أنه يحسن عملها.

يعمل على علاج مختلف اضطرابات الجهاز الهضمي، وذلك لأنه يعالج مختلف مشاكل القولون العصبي والهضمي. بالإضافة إلى أنه يعمل على مشاكل المعدة والقرحة والاثني عشر، ويساهم في تطهير الأمعاء من أي ميكروبات أو جراثيم بها، كما أنه يعمل على علاج مشاكل الإسهال.

يعمل على علاج مشاك وتضخم البروستاتا ، بالإضافة إلى علاج الأورام الواقعة بالخصية لدى الرجال، وتظهر في أغلب الأوقات تلك التورمات مع تقدم السن.

يعمل على إزالة الربو، بالإضافة إلى علاج مختلف مشاكل الجهاز التنفسي، كما أن له دور في علاج اضطرابات التنفس، ويساهم في توسيع القصبات الهوائية، وبالتالي فهو يعمل على علاج مختلف مشاكل ضيق التنفس

يعمل على تسكين مختلف آلام العظام، مثل آلام المفاصل والالتهابات الروماتيزمية، كما يساهم في زيادة كفاءة العظام.

يمنع مخاطر الإصابة بالجلطات، كما انه يعالج تصلب الشرايين، ويساهم أيضا في تحسين عمل القلب، كما أنه يعالج مختلف الأمراض التي يتعرض لها الإنسان.

يساهم في تقوية عضلات جسم الإنسان، كما أنه يعمل على بنائها، ويعمل على مقاومة مختلف المشاكل التي تكون ناتجة عن التعب أو الإرهاق، كما أنه يعالج مشاكل الإجهاد، بالإضافة إلى مشاكل الخمول.

يعمل على تحسين كفاءة القلب، وبالتالي فهو يساهم في علاج تلك الأمراض ويمنع من الإصابة بأي جلطات، الأمر الذي يمنع تصلب الشرايين، ويحافظ على صحة الإنسان.

استخدامات عسل زهرة القطن

يتم استخدامه من أجل تحلية مختلف المأكولات والمشروبات

يمكن من خلاله تناول ملعقتين أو تذوبيهم في كوبين من الماء الدافئ، ثم يتم التحريك بشكل جيد، ويتم تناوله مرتين يوميا من أجل الحفاظ على صحة الجسم، حيث يتم تناوله صباحا ومساءا، كما يفضل أن يتم تناوله قبل الأكل بنصف ساعة، ويمكن أيضا أن يتم تناوله بعد الأكل بساعتين، وفي جميع الأحوال من الأفضل أن يكون تناوله على معدة فارغة.

يتم استخدامه كدهان خارجي من أجل علاج مختلف الأمراض الجلدية مثل الحروق، يتم دهنه بشكل مباشر على الجسم دون أي إضافة، ويفضل أن يدهن فوق أي منطقة مصابة ثلاثة مرات في اليوم وتركه في الهواء.

صفات عسل زهرة القطن الأصلي

أصبح اليوم يتم تداول العديد من الأمور التي ليست بأصلية على أنها أصلية، ولهذا فيجب الانتباه، حيث أن العسل الأصلي يتميز عن العسل المغشوش بأن رائحته قوية، كما أنه لا يلتصق بالتراب بعدما يتم سكبه، أما العسل المغشوش فينتشر في الأرض ويتمسك بالتراب. بالإضافة إلى أن عسل زهرة القطن الأصلي لا يمكن أن يتجمد أو يتبلور بعدما يتم وضعه في الثلاجة.

فوائد عسل الورد

يعمل على تخفيف آلام المفاصل، بالإضافة إلى أنه يعمل على تخفيف آلام الروماتيزم، كما يقي الجسم من هشاشة العظام، ويخلصه من أي التهابات تؤثر عليه، بالإضافة إلى أنه يحافظ على صحة العظام بشكل عام.

يعمل على علاج مختلف الحروق والجروح والتقرحات التي تصيب الجسم، وذلك لقدرته الكبيرة على تعقيمها وتسريع التئامها.

يعمل على تجديد الخلايا في البشرة، وبالتالي فيدخل عسل الورد في العديد من المواد المفيدة للبشرة والوجه، ومن أبرز أنواعه العسل الجبلي الذي له قدرة كبيرة على علاج مختلف أمراض الكبد.