دواعي استعمال دواء فيوزكس ” fusix “

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دواء فيوزكس fusix مخصص لعلاج الوذمة ، ارتفاع ضغط الدم وغيرها من الحالات ، وتحتوي الأقراص على المكونات النشطة furosemide .

استخدامات فيوزكس

يستخدم لعلاج ، السيطرة والوقاية وتحسين الأعراض والظروف التالية :



– الوذمة .

– ارتفاع ضغط الدم .

الآثار الجانبية لاستخدام دواء فيوزكس

هذه بعض الآثار المحتملة ،قد لا تحدث دائما ، وقد يكون بعضها نادرا ولكن ليس خطيرا ، استشر طبيبك خاصة إذا كانت هذه الآثار لا تزول .

– التهاب البنكرياس .

– التهاب الأوعية الناخر .

– فقدان الشهية .

– اليرقان .

– التشنج .

– تهيج الفم والمعدة .

– الإسهال أو الإمساك .

– الغثيان والقيء .

ربما يلاحظ المريض أعراض أخرى غير المذكورة بالأعلى ، استشر طبيبك

الاحتياطات

قبل استخدام هذا الدواء ، ينصح بإبلاغ الطبيب عن القائمة الحالية من الأدوية و المنتجات الاخرى (مثل الفيتامينات والمكملات العشبية، الخ)، الحساسية، والأمراض الموجودة من قبل، والظروف الصحية الحالية (مثل الحمل، جراحة القادمة، الخ ). قد تجعلك بعض الظروف الصحية أكثر عرضة لآثار الدواء الجانبية، تناوله حسب توجيهات الطبيب أو اتبع التوجيهات المطبوعة داخل المنتج.و أخذ الجرعة يتم وفقا لحالتك. أخبر طبيبك اذا كانت الحالة قائمة او تسوء .

استشر الطبيب في الحالات التالية :

– المرضى الذين يعانون من غيبوبة كبدية.

– المرضى مع النضوب بالكهرباء

– المرضى الذين لديهم حساسية من السلفوناميدات قد يكون أيضا حساسية من فوروسيميد

– يحذر من حساسية الجلد لأشعة الشمس

– خطر آزوتيمية وقلة البول

– خطر الجفاف

– خطر الطنين

– خطر الكبد أو الفشل الكلوي

– خطر النقرس

– يحذر من أعراض اختلال السوائل أو الكهارل مثل جفاف الفم، والعطش، وضعف، والخمول، والنعاس، والأرق، وآلام في العضلات أو تشنجات، التعب العضلي، انخفاض ضغط الدم، قلة البول، عدم انتظام دقات القلب، والغثيان، والتقيؤ

إن كنت تأخذ أدوية اخرى أو منتجات في الوقت نفسه، فقد تتغير آثار فيوزكس الجانبية . قد يزيد ذلك من خطورة الآثار الجانبية أو قد لا يعمل الدواء الخاص بك بالشكل صحيح. أخبر طبيبك عن جميع الأدوية والفيتامينات والمكملات العشبية التي تستخدمها، حتى يتسنى لطبيبك أن يساعدك على منع أو إدارة تفاعلات الأدوية.

قد يتفاعل الدواء مع الأدوية و المنتجات التالية :

– حمض أسيتيل الساليسيليك Acetylsalicylic acid

– المضادات الحيوية أمينوغليكوزيد Aminoglycoside antibiotics

– الأدوية الخافضة للضغط Antihypertensive drugs

– حمض ايثاكرينيك Ethacrynic acid

– جرعات عالية من الساليسيلات High doses of salicylates

– إندوميثاسين Indomethacin

– ليثيوم Lithium

– أدوية مضادة للالتهاب خالية من الستيرود Nonsteroidal anti-inflammatory drugs

– سوكرالفات Sucralfate

– توبوكورارين Tubocurarine

فرط الحساسية للدواء مغاير. وبالإضافة إلى ذلك

لا ينبغي أن تأخذ فيوزكس إذا كان لديك الحالات التالية :

– المرضى الذين يعانون من انقطاع البول

– فرط الحساسية لهذا الدواء

معلومات مهمة أخرى عن فيوزكس

– الإغفال عن أخذ جرعة

في حالة تخطي الجرعة، الرجاء تناولها فور ملاحظة ذلك. أما إذا كان الوقت قريبا من وقت الجرعة القادمة، تخطى الجرعة المفتقدة و استمر باتباع جدول المداواة. لا تأخذ جرعة اضافية لتعويض الجرعة المنسية. إذا كنت تفتقد الجرعات بانتظام ، احرص على وضع إنذار أو اطلب من أحد أفراد الأسرة أن يقوم بتذكيرك.

كما يرجى استشارة الطبيب لمناقشة التغييرات في جدول المداواة أو لإعداد جدول زمني جديد للتعويض عن الجرعات المنسية، إن كنت قد نسيت تناول الكثير من الجرعات مؤخراً.

– الجرعة المفرطة من فيوزكس

لا تأخذ أكثر من الجرعة الموصوفة. إن أخذ المزيد من الدواء لن يعمل على تحسين الأعراض الخاصة بك. بل قد يسبب التسمم أو التعرض لآثار جانبية خطيرة. إذا كنت تظن أنك أو أي شخص آخر قد تناول جرعة زائدة من فيوزكس ، يرجى الذهاب إلى قسم الطوارئ لأقرب مستشفى أو مركز رعاية. والرجاء أيضا إحضار علبة الدواء، الوعاء أو غلاف معكم لمساعدة الأطباء في الحصول على بالمعلومات اللازمة.

لا تقدم الدواء لأشخاص آخرين حتى إذا كنت تعلم أنهم يعانون من نفس الحالة أو يبدو بأنهم يعانون من حالات مشابهة. قد يقود ذلك إلى الإفراط بالجرعة.

كما يرجى استشارة الطبيب أو الصيدلي أو منتج حزمة لمزيد من المعلومات.

-كيفية تخزين أقراص فيوزكس

احفظ الأدوية في درجة حرارة الغرفة، بعيدا عن الحرارة والضوء المباشر. لا تقم بتجميد الأدوية إلا إذا اقتضى ذلك داخل حزمة المنتج. احرص ان تكون الأدوية بعيدا عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة.

لا تلقي الأدوية في المرحاض او تقوم بتفرغهم في المصرف إلا إذا طلب منك ذلك . حيث أن التخلص من الدواء بهذه الطريقة قد يسبب تلوث في البيئة. يرجى استشارة الصيدلاني أو الطبيب للحصول على مزيد من التفاصيل عن كيفية التخلص من الدواء بشكل آمن.

– فيوزكس منتهي الصلاحية

من الغير متوقع أن يسبب تناول جرعة واحدة منتهية الصلاحية من الدواء حدث ضار. على الرغم من يرجى التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الأولية أو الصيدلي للحصول على المشورة الصحيحة أو إذا كنت تشعر بتوعك أو مرض . قد يصبح الدواء منتهي الصلاحية غير فعال في علاج الحالات الموصوفة. لذلك لتكون في الجانب الآمن، من المهم ألا تأخذ دواء منتهي الصلاحية.

أما إذا كان لديك مرض مزمن يتطلب تناول الدواء باستمرار مثل أمراض القلب، الحساسية الخطيرة ، فإنك تكون في مأمن أكبر لدوامك على الاتصال مع مقدم الرعاية الصحية الأولية بحيث يمكنك الحصول على امدادات جديدة من الأدوية منتهية الصلاحية .

معلومات الجرعة

ينبغي استشارة الطبيب أو الصيدلاني و الرجوع إلى معلومات حزمة المنتج.