انت الان تتابع موضوع اشياء تنزل الضغط والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد ضغط الدم المرتفع أحد عوامل الخطر الاساسية والرئيسية التي تؤدي للإصابة بالسكتة الدماغية، أو امراض الأوعية، أو امراض الكلى المزمنة، ونجد أن نسبة 86 مليون بالغ في الولايات المتحدة مصابين بارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم اما ان يكون مرض ثانوي أو اساسي، ويكون سبب النوع الاساسي للعوامل البيئية أو الجينية، والنوع الثانوي يكون بسبب العديد من الاضطرابات، وخاصة الاضطرابات التي تؤثر في الاوعية الدموية، أو الكلى، أو الغدد الصماء.

كيفية خفض ضغط الدم

ضغط الدم الطبيعي لا يزيد عن 80/120، فنجد ان مرحلة ما قبل الضغط المرتفع يكون الضغط الانقباضي يتراوح ما بين 120ـ 139، والضغط الانبساطي ما بين 80ـ90، حيث ان ارتفاع ضغط الدم يعبر عن مرحلتين، الاولى تراوح الضغط الانقباضي بين 140ـ159، والانبساطي بين 90ـ99.

الحالات غير الطارئة يجب لعلاج ضغط بشكل عام هو تغيير في انماط الحياة، مع تناول بعض الادوية، ونبين هذا في الاتي:

تغيير بعض أنماط الحياة

حيث ان اتباع نمط حياة صحي مع عمل بعض التغييرات على اسلوب الحياة، في علاج ارتفاع ضغط الدم، مع تعزيز فاعلية الادوية التي تستخدم في العلاج، ومن هذه التغييرات:

ـ العمل على تقليل الوزن.

ـ ان نقوم باتباع نظام غذائي صحي، فلابد من اتباع ما يعرف بحمية داش، التي تتمثل في أن يتم التركيز على الاكثار من تناول الخضروات والفاكهة ومنتجات الالبان قليلة الدم، كذلك نحرص على تقليل كمية الدهون سواء المشبعة أو الاجمالية.

ـ ان نعمل على التقليل من الصوديوم في النظام الغذائي على الا تزيد عن 1500مليغرام، وذلك في اليوم الواحد لمريض ارتفاع ضغط الدم.

ـ أن يقوم مريض الضغط المرتفع بالتوقف عن شرب الكحول.

ـ يجب على مريض ارتفاع ضغط الدم، ممارسة الرياضة كالمشي يوميا لمدة نصف ساعة.

ـ ان يقوم مريض ارتفاع ضغط الدم، ان يقلعوا عن التدخين، لأنه يتسبب في ارتفاع ضغط الدم، وكذلك يزيد منم خطر الاصابة بأمراض القلب، فلذلك الاقلاع عن التدخين يكون سبب في تخفيض ضغط الدم.

ـ العمل على التقليل والحد من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، حيث ان الكافيين بيزيد من ارتفاع ضغط الدم، وذلك عند الاشخاص الذين لا يتناولون الكافيين باستمرار، اما من يتناولونه بشكل دائم فهو لا يؤثر الا بشكل بسيط.

ـ يجب التقليل من التوتر، وذلك لان التوتر المزمن يؤدي لارتفاع ضغط الدم، فيجب ان نتعلم الطرق التي تعمل على التقليل من التوتر.

العلاج بالأدوية

وقد يصف الطبيب اكثر من دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومنها:

ـ مدرات البول: حيث انها تعتبر أول علاج ممكن ان يوصفه الطبيب لخفض ضغط الدم المرتفع.

ـ حاصرات مستقبلات البيتا.

ـ حاصرات مستقبلات الكالسيوم.

ـ مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين.

ـ حاصرات مستقبلات الانجيوتنسين.

ـ محفزات مستقبلات الألفا.

ـ مثبطات الرينين.

أطعمة تخفض ضغط الدم

ـ الخضروات الورقية

وذلك لأنها غنية بالبوتاسيوم الذي يعمل ويساعد الكلى على التخلص من الصوديوم عن طريق البول، مثل الخص والجرجير والكرنب، والسبانخ والبنجر الأخضر، والسلق والخس.

ـ التوت

كالتوت الازرق والبري والفراولة، وذلك لاحتوائه على مركبات الفلافونيدات التي تعمل على خفض ضغط الدم.

ـ الشمندر

وذلك لاحتوائه على أكسيد النيتريك والذي يعمل على خفض ضغط الدم.

ـ اللبن قليل الدسم والحليب

وذلك لاحتوائهم على الكالسيوم والذي يقوم بتخفيض ضغط الدم، حيث اثبتت الدراسات أن النساء اللاتي يقمن بشرب اللبن بمقدار خمس مرات اسبوعيا، يقل خطر الاصابة بضغط الدم لديهن.

ـ الشوفان

وذلك لأنه غني بالألياف وكذلك قليل الدهون والصوديوم، فيعمل على خفض ضغط الدم.

ـ الموز

وذلك لاحتوائه على البوتاسيوم الذي يكون له دور فعال في خفض ضغط الدم.

ـ سمك السلمون والاسماك الغنية بحمض اوميغا 3، والماكريل

وذلك لان حمض اوميغا3 تساعد على خفض ضغط الدم وكذلك تعمل على التقليل من الالتهابات، وايضا خفض مستوى الدهون الثلاثية.

ـ البذور غير المملحة

حيث انها حبوب غنية بالبوتاسيوم، والماغنيسيوم، والمعادن الأخرى التي تعمل على تخفيض ضغط الدم، مثل اليقطين، ودوار الشمس.

ـ الثوم

لاحتوائه على اكسيد النيتريك والذي يعمل على تمديد الأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم.

ـ الشوكولاتة الداكنة

حيث ان الدراسات أثبتت انه اذا تم تناول مائة غرام من الشوكولاتة الداكنة بصفة يومية، يؤدي لتقليل الخطر بالإصابة بأمراض الاوعية الدموية.

ـ الفستق

حيث انه يعمل على تضيق الاوعية الدموية، ومن ثم معدل ضربات القلب مما يؤدي لخفض ضغط الدم.

ـ زيت الزيتون

وذلك لاحتوائه على مادة البوليفينول وهذه المادة مضادة للالتهاب ، الذي يساعد على خفض ضغط الدم.

ـ عصير الرومان

حيث ان الدراسات اثبتت ان شرب عصير الرومان لمدة 4 اسابيع ،وبشكل يومي يعمل على خفض ضغط الدم وذلك على المدى القصير.

ـ الملفوف

وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الجلوتاميك، الذي يعمل على انه اذا تناول الشخص كمية من الملفوف يوميا، يقلل من خطر الاصابة بأمراض القلب المزمنة.