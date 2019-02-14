شكرا لقرائتكم خبر عن لهذه الأسباب.. يجب الصيام قبل الخضوع للعمليات الجراحية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يسهم الصيام في تخلص جسم المريض من الأطعمة وينظف المعدة، وهذا يساعده على الخضوع لعملية التخدير بنجاح عند إجراء العمليات الجراحية.

وأوضح تقرير، نشره موقع “mayoclinic” أن الخضوع لعملية التخدير دون صيام المريض، أو دون التخلص من بقايا الطعام، يتسبب في الرغبة الملحة بالقيء والغثيان أثناء الخضوع للعملية، وأيضاً يتسبب في الإفاقة والاستيقاظ من تأثير البنج قبل إنهاء العملية الجراحية، ولكن الصيام يجعل جسمك أكثر راحة.

وأشار التقرير، إلى أن الحل الأمثل هو الصيام قبل الخضوع والتخدير للعملية الجراحية بـ6 ساعات متصلة، لكي يستطيع الجسم التخلص النهائي من بقايا الطعام، وأيضاً تجنباً للشعور بالقيء والغثيان، والإصابة بألم شديد أثناء الخضوع للعملية وبعدها.

ويؤكد الأطباء أن الصيام هو الحل الأمثل لحمايتك، وتجنباً للإفاقة أثناء العملية ومشاهدة المشارط والدم وما شابه ذلك.