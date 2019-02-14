5 نصائح ضرورية للوقاية من النوبات القلبية

من السهل التحلّي بالقوّة ضدّ الأمراض في الصغر، لكن مع التقدّم في العمر يبدأ الشخص بالتفكير جدّياً في إنعكاسات قراراته اليومية على صحّته المستقبلية، خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بالقلب وتحديداً بنوباته. يُقدّر أنّ 735 ألف أميركي يتعرّضون لنوبات قلبية سنوياً، وواحداً من كل 4 أميركيين يموت كل عام بسبب الأمراض المتعلّقة بالقلب. هذا الرقم الذي يدعو للقلق دفع أخيراً خبراء الصحّة إلى تحديد 5 تعديلات على نمط الحياة يمكن القيام بها اليوم للمساعدة على الوقاية من نوبة القلب لاحقاً:

النوم الكافي من دون المبالغة

بسبب الضغوط وكثرة الأعمال، من السهل جداً عدم الحصول على الوقت الكافي من النوم. إستناداً إلى مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ثلث البالغين الأميركيين لا يحصلون على ساعات جيدة من النوم. يمكن لقلّة النوم المُزمنة أن تؤدّي إلى مشكلات صحّية عديدة، من بينها أمراض القلب.

يستجيب الجسم لهذه الحالة من خلال رفع مستويات هرمونات التوتر، ما يزيد معدلات الضغط والسكر في الدم، في مقابل خفض الكولسترول الجيد (HDL). تقترح "National Institute of Health" أنّ البالغين بحاجة إلى ما بين 7 و8 ساعات من النوم كل ليلة لصحّة ممتازة.

الإلتزام برياضة صحيحة

لا شكّ في أنّ الحركة المنتظمة تشكّل وسيلة فعّالة للحفاظ على صحّة القلب وتقويتها، لكن من المهمّ أن يتمّ ذلك بشكل صحيح. وجدت دراسات أُجريت عام 2016 أنّ المجهود البدني الشديد والغضب الإنفعالي قد يحفّزان النوبة القلبية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين سبق أن عانوا هذه المشكلة. الخبر الجيّد أنّ الحلّ سهل جداً.

لصحّة قلب وأوعية دموية مثالية، تنصح جمعية القلب الأميركية بممارسة رياضة معتدلة إلى شديدة الكثافة لمدة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقلّ، أو 75 دقيقة أسبوعياً من نشاط الأيروبك المُفعم بالحيوية لتحسين صحّة القلب، مع الحرص على تطبيقها في حالة نفسية جيّدة. يُشار إلى أنّ البدء بحصّة من اليوغا أو التأمّل قد يعزّز بدوره صحّة القلب عند إعتبارها كجزء من نمط الحياة الصحّي.

الشوكولا الأسود

ليس كل ما تحبّونه يكون مضرّاً لكم. في الواقع، يحتوي الشوكولا جرعة عالية من مغذّيات الفلافونويد النباتية الموجودة طبيعياً في الخضار والفاكهة والتي تملك قوّة جبّارة مضادة للأكسدة. لفت الخبراء إلى أنّ هذه المواد تساعد على خفض معدل الضغط، وتحسّن تدفق الدم إلى القلب والدماغ، وتقلّص خطر التعرّض لتجلّط الدم.

لكن إحذروا! منتجات عديدة من الشوكولا غنيّة بالسكر المصنّع، والملوّنات، والنكهات الصناعية. لذلك إحرصوا على شراء لوح من الشوكولا الأسود الذي يحتوي 70 في المئة من الكاكاو على الأقلّ، ولا تستهلكوا أكثر من مكعّب صغير أو إثنين في اليوم.

تجنّب الوجبات المتأخّرة

عندما يتعلّق الأمر بالعشاء، فإنّ توقيت الوجبة قد يكون مهمّاً لصحّة القلب بقدر نوع الطعام المستهلك. توصّلت دراسة أخيرة إلى أنّ تناول العشاء خلال ساعتين من الخلود إلى الفراش قد يرفع معدل الضغط ليلاً، وبالتالي خطر النوبة القلبية، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يشكون أساساً من الضغط المسائي المرتفع.

على رغم أنّ المطلوب إجراء أبحاث إضافية لتأكيد هذه النظرية، إلّا أنّ الخبراء يوافقون على أنّ الحصول على الطعام في وقت قريب من النوم قد يسبب عسر الهضم ويُفسد النوم السليم.

إستباق الفحوص السنوية

الإختبارات السنوية أساسية لقلوب الجميع، سواء كنتم تشكون من مشكلة سابقة أم لا. أهمّ شيء يجب أن يدركه كل شخص هو أنّ غالبية المرضى لا يعانون أيّ عارض حتى عندما يبلغ خطر النوبة القلبية ذروته.

الخبر الجيّد أنّ هناك قواعد إستباقية يمكن القيام بها بين الفحوص السنوية حفاظاً على قلب صحّي، كالتحدّث إلى الطبيب عن إمكانية البدء بتناول الأسبيرين، ومراقبة معدل ضغط الدم بإنتظام. من دون نسيان الطلب منه تحديد المخاطر الصحّية المتعلّقة بالقلب عند الخضوع للفحص السنوي التالي.

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