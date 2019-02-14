شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك.. الشيكولاتة هدية "الفلانتين" مفيدة لصحة قلبك وتشعرك بالسعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشيكولاتة من أبرز الهدايا التى يمكنك أن تشتريها فى عيد الحب، وفى نفس الوقت لها فوائد صحية عديدة، يمكنك أن تقرأ السطور التالية وتتعرف على أبرز فوائد الشيكولاتة كى تشتريها هدية لأحبابك فى الفلانتين.



الشيكولاته هدية الفلانتين

فوائد الشيكولاتة

تُصنع الشيكولاتة من حبوب الكاكاو والبذور المجففة لشجرة الكاكاو، مما يعني أنها تحتوي على العديد من الفوائد الصحية، وبحسب ما ذكر موقع "Life hack" أن الشيكولاته لها العديد من الفوائد هى:

تحسين صحة القلب

الشيكولاتة جيدة لقلبك، فتناول شريحة صغيرة كل يوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على القلب والأوعية الدموية تعمل بشكل جيد لأنها تساعد فيما يلى:

-انخفاض ضغط الدم: أظهرت الدراسات أن استهلاك قطعة صغيرة من الشيكولاتة الداكنة كل يوم يمكن أن يقلل من ضغط الدم لدى الأفراد الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

-خفض نسبة الكوليسترول: أظهرت الدراسات أيضاً أن الشيكولاته الداكنة تقلل الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة تصل إلى 10٪.

تحسين ذاكرتك مع التقدم في العمر

أظهرت الأبحاث أنه عندما يعطى كبار السن مستخلصات كاكاو عالية في مادة الفلافانول، فإن وظائفهم المعرفية قد تحسنت بشكل كبير، ويمكن تناول الشيكولاته التى تحتوى على الكاكاو فقط بدون إضافت مثل: الحليب، للحصول على نسبة عالية من هذه المادة التى تحسن الذاكرة.



الشيكولاته

تحسين المزاج

الشيكولاته تحفز إنتاج هرمون الأندورفين، الذي يعطي شعورا بالسعادة، كما أنها تزيج إنتاج السيروتونين، الذي يعمل بمثابة مضاد للاكتئاب، لذا فهى تساعد على تحسين حالتك النفسية.

الشيكولاته مليئة بالعناصر المغذية

إذا اخترت الشيكولاته مع نسبة عالية من الكاكاو (75 ٪ إلى 85 ٪) فهى وجبة خفيفة بها كثير من العناصر المغذية، حيث تحتوى على النحاس والمنغنيز والألياف والزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم والفيتامينات.

تقلل الشهية

وفقا لدراسة بحثية فإن قطعة من الشوكولاتة الداكنة تساعد فى تقليل الشهية والرغبة الشديدة فى تناول الطعام وفى نفس الوقت تكون صحية لك، لأنها تشعرك بالشبع والامتلاء بشكل أسرع وتقلل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة المالحة والحلوة.

تقلل فرصك في الإصابة بالسرطان

مادة الفلافانول الموجودة فى الكاكاو بالشيكولاتة الداكنة له خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، وهذه مهمة في منع الجذور الحرة المسببة للسرطان والأمراض .

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