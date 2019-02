انت الان تتابع موضوع اضرار الوجبات السريعة بالانجليزي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

أصبح اليوم أغلب الناس في معظم دول العالم المتقدم يعتمدون في أكثر من نصف سعراتهم الحرارية على الأطعمة الجاهزة والسريعة رغم أن المخاطر الصحية للوجبات السريعة تكاد تكون صادمة .

ففي كثير من الحالات ، تتم معالجة الوجبات السريعة لتحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر المضاف والدهون غير الصحية والصوديوم ، فهذه الأطعمة تكون عالية في مستوى السعرات الحرارية في حين تقدم القليل من القيمة الغذائية ، وعندما تحل الوجبات السريعة محل الأطعمة الكاملة المغذية في النظام الغذائي ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى نتائج صحية سيئة.

اضرار الوجبات السريعة بالانجليزي

Effect on the digestive and cardiovascular systems

Most fast food, including drinks and sides, are loaded with carbohydrates with little to no fiber.

When your digestive system breaks down these foods, the carbs are released as glucose (sugar) into your bloodstream. As a result, your blood sugar increases.

Your pancreas responds to the surge in glucose by releasing insulin. Insulin transports sugar throughout your body to cells that need it for energy. As your body uses or stores the sugar, your blood sugar returns to normal.

This blood sugar process is highly regulated by your body, and as long as you’re healthy, your organs can properly handle these sugar spikes.

Over time, these insulin spikes may cause your body’s normal insulin response to falter. This increases your risk for insulin resistance, type 2 diabetes, and weight gain.

Sodium

The combination of fat, sugar, and lots of sodium (salt) can make fast food tastier to some people. But diets high in sodium can lead to water retention, which is why you may feel puffy, bloated, or swollen after eating fast food.

A diet high in sodium is also dangerous for people with blood pressure conditions. Sodium can elevate blood pressure and put stress on your heart and cardiovascular system.

Effect on the respiratory system

Excess calories from fast-food meals can cause weight gain. This may lead toward obesity.

Obesity increases your risk for respiratory problems, including asthma and shortness of breath.

The extra pounds can put pressure on your heart and lungs and symptoms may show up even with little exertion. You may notice difficulty breathing when you’re walking, climbing stairs, or exercising.

Effect on the central nervous system

Fast food may satisfy hunger in the short term, but long-term results are less positive.

People who eat fast food and processed pastries are 51 percent more likely to develop depression than people who don’t eat those foods or eat very few of them.

Effect on the skeletal system (bones)

Carbs and sugar in fast food and processed food can increase acids in your mouth. These acids can break down tooth enamel. As tooth enamel disappears, bacteria can take hold, and cavities may develop.

Obesity can also lead to complications with bone density and muscle mass. People who are obese have a greater risk for falling and breaking bones.

ترجمة أضرار الوجبات السريعة

التأثير على الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية

تمتلئ معظم الوجبات السريعة بكميات عالية من الكربوهيدرات مع وجود القليل من الألياف أو ربما بدونها على الإطلاق ، وعندما يهضم الجهاز الهضمي هذه الأطعمة ، يتم إطلاق هذه الكربوهيدرات مثل الجلوكوز في الدم مما يؤدي إلى زيادة نسبة السكر في الدم .

ويستجيب البنكرياس إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم فيقوم بإطلاق الأنسولين ، حيث يقوم الأنسولين بنقل السكر إلى جميع أنحاء الجسم وإلى الخلايا التي بحاجة للطاقة ، حتى يعود سكر الدم إلى طبيعته .

يتم تنظيم عملية سكر الدم هذه بشكل كبير من قبل الجسم ، وطالما كنت تتمتع بصحة جيدة ، فستتمكن أجهزتك من التعامل مع هذه السكريات بشكل صحيح ، لكن تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات في كثير من الأحيان يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات متكررة في نسبة السكر في الدم .

وبمرور الوقت ، قد يؤدي هذا الأنسولين إلى حدوث استجابة طبيعية للأنسولين في الجسم وتعوده عليه ، مما يزيد من خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين ، ومرض السكري من النوع 2 ، وزيادة الوزن .

الصوديوم

مزيج الدهون والسكر والكثير من الصوديوم (الملح) يجعل الوجبات السريعة ألذ ، ولكن يمكن أن تؤدي الوجبات الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم إلى احتباس الماء في الجسم ، وهذا هو السبب في أنك قد تشعر بالانتفاخ أو التورم بعد تناول الوجبات السريعة .

النظام الغذائي العالي في مستوى الصوديوم خطير جدا لمن يعانون من ضغط الدم ، يحيث يمكن للصوديوم رفع ضغط الدم والتأثير على نظام القلب والأوعية الدموية .

التأثير على الجهاز التنفسي

السعرات الحرارية الزائدة من الوجبات السريعة يمكن أن تسبب في زيادة الوزن ، مما قد يؤدي إلى السمنة ، التي بدورها تزيد من خطر مشاكل الجهاز التنفسي كالربو و ضيق التنفس .

ويمكن للوزن الزائد الضغط على القلب والرئتين وقد تظهر الأعراض مع القليل من الجهد ، حيث تجد صعوبة في التنفس عند المشي أو صعود الدرج أو ممارسة الرياضة .

التأثير على الجهاز العصبي المركزي

قد تؤدي الوجبات السريعة إلى الاحساس بالشبع على المدى القصير ، ولكنها لن يستمر ذلك طويلا ، ووجد أن الأشخاص الذين يأكلون الوجبات السريعة والمعجنات هم أكثر عرضة بنسبة 51٪ للاكتئاب من الأشخاص الذين لا يتناولون هذه الأطعمة .

التأثير على العظام

يمكن للكربوهيدرات والسكر في الوجبات السريعة والأغذية المصنعة زيادة الأحماض في الفم ، مما يؤثر على مينا الأسنان وتآكلها ، ومع اختفاء مينا الأسنان ، يمكن للبكتيريا أن تتكاثر في الفم مكونة تجاويف ، كما يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى مضاعفات ، فالأشخاص الذين يعانون من السمنة يكونون أكثر عرضة للسقوط وكسر العظام .