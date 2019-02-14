أبو النجا يؤكد عملية "تحويل المسار" من أهم جراحات السمنة

كشف الدكتور محمد أبو النجا أستاذ مساعد الجراحة بكلية طب عين شمس وإستشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير أن عملية تحويل المسار بالمنظار في مصر هي من جراحات السمنة المهمة مثل عملية تكميم المعدة في اهميتها , حيث يتم فصل جزء من المعدة وتحويل مسار الأمعاء بحيث يتم تجاوز الجزء الأول من الأمعاء.

وقال أن عملية تحويل المسار تتم عن طريق تصغير حجم المعدة و تجاوز القسم الأول من الأمعاء، حيث تساعد فى تقليل إمتصاص المواد الغذائية و السكريات وتتم هذه العملية بالمنظار عن طريق 4 فتحات صغيرة طولها لا يتعدى 2 سم كما يتم التخلص من هرمون الجوع فى العملية فيصبح الشعور بالجوع بعد العملية أمر نادر.

وأضاف أن المرشح الأمثل لعملية تحويل المسار هو مريض السمنة من الذين يحبون تناول الحلويات والسكريات بكميات كبيرة أو مريض السكر أو من لديه زيادة فى الوزن عن المثالى أكثر من 30 كجم أو مؤشر كتلة الجسم او فى حالة وجود أمراض أخرى مثل الضغط والسكر وأمراض العظام.

وأشار ان هناك نوع يسمى تحويل المسار المصغر، حيث يتم تصغير حجم من المعدة من خلال قطع حوالى 50 ملى ثم توصيل هذا الجزء على الامعاء الدقيقة، وبذلك يستفيد المريض من انه يتناول وجبات أخف وهناك جزء من الطعام لا يتم امتصاصه.

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