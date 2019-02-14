شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة الفلانتين: 6 أمراض يعالجها الحب.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاعر الحب ترتبط بشكل مباشر بتحسن الصحة العامة للإنسان وكذلك تحسين الصحة النفسية، وبمناسبة عيد الحب أو الفلانتين نقدم أبرز 6 فوائد صحية للحب، وفقاً للأبحاث والدراسات العلمية بحسب الموقع الطبى"webmd".





أمراض يعالجها الحبعلاج الاكتئاب

وفقاً لتقرير الخدمات الصحية والإنسانية الأمريكية، فإن الزواج والحب يقلل من الاكتئاب لدى الرجال والنساء، وذلك لأن العزلة الاجتماعية ترتبط بشكل واضح بمعدلات أعلى للاكتئاب.

انخفاض ضغط الدم

الزواج السعيد مفيد لضغط دمك..هذا ما كشفته دراسة أمريكية فى مجال علم النفس السلوكي، ووجد الباحثون أن السعادة الزوجية والحب تساعد فى خفض ضغط الدم.

علاج القلق

علاقة الحب والزواج المستقرة تساعد بشكل كبير فى خفض معدلات القلق والتوتر، وقد أجرى باحثون في جامعة ولاية نيويورك الأمريكية تصويرًا بالرنين المغناطيسي الوظيفي لفحص أدمغة الأشخاص فى علاقة الحب، ووجدوا نشاطاً فى جزء من الدماغ المرتبط بالحب وزيادة إفراز هرمون الدوبامين، المرتبط بالسعادة وخفض معدلات القلق والتوتر، وقدمت هذه الدراسة فى مؤتمر لجمعية علم الأعصاب عام 2008.

تحسين المناعة والتقليل من نزلات البرد

علاقة الحب قد تعطي الجهاز المناعي للجسم دفعة قوية، ووجد الباحثون في جامعة كارنيجي ميلون أن الأشخاص الذين يظهرون مشاعر الحب أقل عرضة للإصابة بالمرض بعد التعرض لفيروسات البرد أو الانفلونزا.

سرعة التئام الجروح

قوة علاقة الحب قد تجعل الجروح تلتئم بشكل أسرع، حيث وجد باحثون في المركز الطبي بجامعة ولاية أوهايو أن المتزوجين الذين يحبون بعضهم أسرع فى شفاء الجروح مقارنة بين المتزوجين وبينهم عداء أو مشاكل.

يعيشون لفترة أطول

تشير الأبحاث إلى أن المتزوجين يعيشون لفترة أطول، كما تبحث إحدى الدراسات عن تأثير الزواج على معدل الوفيات خلال فترة ثماني سنوات في التسعينات، باستخدام بيانات من المسح الصحي الوطني، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لم يتزوجوا من قبل كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 58٪ من المتزوجين.