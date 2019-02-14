شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى ..علامات تدل على ابتلاع طفلك لجسم غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بعض العلامات التى إذا ظهرت على الطفل فهى دليل على ابتلاع أجسام غريبة أو وجود عنصر عالق فى المرىء أو الأمعاء، وذلك وفقا لما ذكره موقع healthline. 1- شعور الطفل بالقىء المستمر والغثيان. 2- سيلان لعاب الطفل خاصة أثناء النوم. 3- ألم فى الصدر أو الحلق. 4- رفض الطفل تناول الطعام. 5- ألم شديد فى البطن. 6- ارتفاع درجة الحرارة. عند ظهور هذه العلامات مجتمعة، عليكى التوجه فورا للطبيب وعمل أشعة على المرئ والأمعاء، واتباع تعليمات الطبيب للتخلص من الجسم العالق.

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