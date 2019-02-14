شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يرتفع هرمون الجوع أثناء الدور الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من النساء يشعرن بالرغبة فى تناول المزيد خلال فترة الدورة الشهرية، وفسرت بعض الدراسات العلمية أن النساء خلال تلك الفترة يزداد لديهن شعور الاكتئاب وسرعة الانفعال وزيادة نسبة الجوع.

بالنسبة لمعظم النساء وفقا لتقرير موقع " huffingtonpost" ، خلال الدور الشهرية يحدث انتفاخ فى البطن وهو الأمر الشائع، ولكن فى بعض الحالات يرتبط لدى البعض الشعور بالجوع الشديد والرغبة فى تناول المزيد من الطعام، ويرجع ذلك بسبب تقلبات هرمونات الاستروجين والبروجيستيرون ، لأنها تزيد مرة واحدة ثم تبدأ فى الانخفاض مرة اخرى، مما قد يسبب الجوع.

خلال فترة الإباضة، أي حوالي 12 إلى 16 يومًا قبل الدورة الشهرية، يستعد الجسم للحمل لذا فإن الهرمونات (الإستروجين والبروجيستيرون) التي تزيد خلال هذا الوقت تتسبب في الجوع، كما أنه خلال تلك الفترة أيضا يتم حرق السعرات الحرارية بنسبة 15 % والتي يمكن أن تجعلك تشعرين بالجوع.

كيفية التحكم في الجوع خلال الدورة الشهرية

إذا كنت تعانين من زيادة الجوع وشهية الطعام يمكن لهذه النصائح أن تساعد على السيطرة على هذا الشعور:



نصائح للسيطرة على الجوع أثناء الدورة الشهرية

1. تناولى الأطعمة التى تجعلك سعيدة خلال تلك الفترة لكن بكميات قليلة لتعديل التقلبات المزاجية .

2. عدم مقارنة حالتك مع النساء الأخريات من حيث زيادة الوزن ، أو زيادة الألم أو التشنجات خلال فترة الدورة الشهرية لأن الأعراض تختلف من امرأة إلى أخرى.



الجوع والدورة الشهرية

3. ممارسة تمارين لطيفة مثل اليوجا أو المشى وتناول الطعام الصحى خاصة إذا كنت تعانين من التعب وتشنجات الحيض ، ويجب التركيز على الأطعمة الطبيعية المرتفعة بالألياف مثل الجوز والتمر والفاكهة والخضروات والشوكولاتة الداكنة المليئة بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهاب.

4. عند الشعور الشديد بالجوع يمكن تناول وجبة خفيفة مثل المكسرات الجافة التى تشمل اللوز أو الكاجو ، والابتعاد عن البطاطس الجاهزة المملحة المليئة بالصوديوم والتى تسبب الشعور بالانتفاخ.



تناول وجبات خفيفة

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