شكرا لقرائتكم خبر عن لو حاسس بألم وتنميل فى ذراعك.. 4 تمارين لتخفيف ألم معصم اليدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - متلازمة النفق الرسغى من الحالات الصحية التى تسبب الألم الشديد والتورم والحرقان والخدر أو الشعور بالوخز فى اليد والذراع، ويمكن أن يؤدي تحريك معصمك باستمرار إلى حدوث هذا الالتهاب المزعج، والذي يحدث عادةً بسبب استخدام ماوس الكمبيوتر كثيراً، فى هذا التقرير نقدم 4 تمارين تخفف ألم متلازمة النفق الرسغى فى معصم اليد قبل أن يصبح حالة مزمنة، بحسب موقع "step to health".



النفق الرسغى

تمارين لتخفيف ألم متلازمة النفق الرسغي1-تمارين التمدد قبل وأثناء وبعد استخدام معصمك

إذا كنت تعرف أنك تعاني من ألم في النفق الرسغي بسبب استمرارك في نفس الوضع أو القيام بنفس حركات اليد يومياً، فيجب عليك التمدد يومياً وتحريك يديك طوال اليوم، قبل وأثناء وبعد استخدام معصميك.

ولعمل هذا التمرين يمكنك وضع ذراعك أمامك بشكل أفقى ورفع يدك عمودياً على جسمك.



تمرين التمدد

2- تمرين الإحماء والتسخين

بعد شد الأوتار، يجب أن تقوم بعملية إحماء قصيرة للتخلص من تصلب الذراع، يمكنك القيام بذلك عن طريق القيام بحركات لطيفة تنشط جميع الحركات المحتملة للأيدي والمعصمين.

قم بعمل حركات دائرية مع معصمك - في كلا الاتجاهين - لحوالي دقيقة واحدة.



عمل حركات دائرية

3-تدليك المعصمين

عندما تواجه التهابًا حادًا بواسطة كدمة، على سبيل المثال ، يمكنك وضع كيس ثلج للتخفيف من حدته، ومع ذلك عندما يكون الالتهاب مزمنًا ، فمن الأفضل استخدام الحرارة على المنطقة المصابة.

من الطرق الجيدة للقيام بذلك هي تسخين المنطقة المصابة عن طريق الحصول على تدليك باستخدام زيت الزيتون أو بذور السمسم أو زيت الزنجبيل أو القرفة.



التدليك

4- كرة الضغط

واحدة من التمارين الأكثر شيوعا في العلاج الطبيعي هو القيام باستخدام كرة الضغط المطاطية التى تحرك العضلات والأوتار التي تمر عبر نفق الرسغ، وهذا التمرين جيد أيضًا لعضلات الأصابع ويتخلص من الصلابة التي تأتي مع ألم النفق الرسغي، وكذلك هى علاج ممتاز للحد من مستويات التوتر.