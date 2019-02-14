شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار دهون الكبد أهمها الإصابة بالتليف والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكبد الدهني أو التنكس الدهني الكبدي، هو مصطلح يصف تراكم الدهون على الكبد، ومن الطبيعي أن يكون لديك كميات صغيرة من الدهون في الكبد ، لكن الكثير يمكن أن يصبح مشكلة صحية.

​أضرار دهون الكبد

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، يعتبر الكبد ثاني أكبر عضو في الجسم، حيث إنه مسئول عن مجموعة متنوعة من الوظائف، بما في ذلك معالجة كل ما نأكله ونشربه، وترشيح المواد الضارة من الدم.



أضرار دهون الكبد

والكثير من الدهون في الكبد يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد على المدى الطويل، ويتم تشخيص الكبد الدهني في مرحلة مبكرة عندما تكون نسبة خلايا الكبد التي تحتوي على الدهون أكثر من 5%، وغالبا ما يتم تشخيص هذا من خلال النظر في عينات صغيرة مأخوذة من الكبد تحت المجهر، كما يمكن أن تساعد الأشعة فوق الصوتية والتصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي في تقييم محتوى الدهون في الكبد.

وقال الباحثون إنه عادة ما يقوم الكبد بإصلاح نفسه عن طريق إعادة بناء خلايا الكبد الجديدة عند تلف الخلايا القديمة، وعندما يحدث تلف متكرر للكبد ، يحدث تندب دائم، وهذه الحالة تسمى تليف الكبد.



أضرار دهون الكبد

وفي الأشكال الخفيفة ، يمكن أن يكون الكبد الدهني حالة قابلة للانعكاس والتي قد تتحسن مع تعديلات نمط الحياة مثل تغيرات النظام الغذائي وفقدان الوزن وزيادة النشاط البدني، وفي كثير من الحالات ، ليس لدى الكبد الدهني أي أعراض.

وأصبح الكبد الدهني أكثر شيوعًا ، حيث يؤثر حاليًا على حوالي 25% إلى 30% من الأشخاص في أوروبا والولايات المتحدة.

ويصبح الكبد الدهني ضارًا عندما تتقدم الحالة، ويمكن أن يؤدي التهاب الكبد (steatohepatitis) إلى تندب الكبد وسرطان الكبد وسرطان الكبد في نهاية المرحلة.

أعراض الكبد الدهني

لا يوجد لدى الكبد الدهني عادة أي أعراض مرتبطة به، ومع ذلك ، فقد أظهرت الأبحاث أن حوالي 20% من الأشخاص الذين يعانون من التهاب الكبد الدهني يواجهون التعب أو عدم الراحة في البطن، وقد يتضخم الكبد بشكل طفيف، وقد يتمكن الطبيب من اكتشافه أثناء الفحص البدني.

ويعتقد أن الدهون الزائدة في الكبد ، إلى جانب بعض الحالات الطبية ، تزيد من الالتهاب. إذا أصيب الكبد بالتهاب ، فقد يكون لديك أعراض مثل:

ضعف الشهية

فقدان الوزن

وجع بطن

ضعف جسدي

إعياء

ارتباك

إذا تقدم الكبد الدهني إلى تليف الكبد والفشل الكبدي ، يمكن أن تشمل الأعراض ما يلي: